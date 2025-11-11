Kinderrallye ist eröffnet: Das ist die spannende Spurensuche für Kinder ab drei Jahren in Gutach

Mit der neuen Kinderrallye in Gutach hat die Gemeinde ein neues Highlight für Familien in der Dorfmitte.
Eine tolle Kombination aus Spiel, Spaß und Lernen für die ganze Familie ist die neue Kinderrallye in Gutach. Bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag herrschte lebhaftes Treiben im Kurpark. Bürgermeister Siegfried Eckert dankte in seinem Grußwort allen, die zu dem Gelingen des Gemeinschaftsprojekts beigetragen haben. „Das war eine aufwendige Geschichte vom Entwurf bis zum Ergebnis“, stellte Eckert fest. Das kreative Erlebnisweg-Konzept lieferten Teams der örtlichen Vereine „Gewerbe und Tourismus“ sowie der „Förderverein Kinder und Jugendliche“.