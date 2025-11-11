Kinderrallye ist eröffnet: Das ist die spannende Spurensuche für Kinder ab drei Jahren in Gutach

Mit der neuen Kinderrallye in Gutach hat die Gemeinde ein neues Highlight für Familien in der Dorfmitte.

Eine tolle Kombination aus Spiel, Spaß und Lernen für die ganze Familie ist die neue Kinderrallye in Gutach. Bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag herrschte lebhaftes Treiben im Kurpark. Bürgermeister Siegfried Eckert dankte in seinem Grußwort allen, die zu dem Gelingen des Gemeinschaftsprojekts beigetragen haben. „Das war eine aufwendige Geschichte vom Entwurf bis zum Ergebnis“, stellte Eckert fest. Das kreative Erlebnisweg-Konzept lieferten Teams der örtlichen Vereine „Gewerbe und Tourismus“ sowie der „Förderverein Kinder und Jugendliche“.

Joanna Baumann, verantwortlich für den Kreativbereich des örtlichen Gewerbe- und Tourismusvereins, hielt einen kurzen Rückblick auf den Entwicklungsprozess von der Idee bis zur Umsetzung. Vor etwa 18 Monaten sei die Anfrage gekommen, den Kurpark zu beleben unter touristischen Aspekten, aber auch für „unsere Dorfkinder“. Daraufhin wurde viel Zeit und Mühe darauf verwendet, Impulse und Einfälle auf deren Verwirklichung zu prüfen.

Das Projekt hat 18 Sponsoren

„Da waren viele tolle Ideen, aber unser noch junger Verein konnte das allein finanziell nicht alles stemmen“, erinnerte sich Baumann. Ihr besonderer Dank galt deshalb den 18 Sponsoren, die mit namhaften Beträgen die Realisierung ermöglichten. Durch die Zertifizierung von Gutach zur „familienfreundlichen Kommune“ letztes Jahr konnten die Flyer über Leader finanziert werden.

Im Zusammenwirken von Vereinen, Unternehmen, der Gemeinde und dem Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) glückte mit der Rallye „Elsa und der Bollenhut“ ein Volltreffer. Der Rundweg ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kinderwagentauglich. Die jungen Spürnasen folgen mit ihren Familien auf 2,8 Kilometern durch das Dorf der Elster Elsa nach, die einem Mädchen den roten Bollenhut stibitzt hat. Das berühmte Markenzeichen von Gutach zur rechtmäßigen Besitzerin zurückzubringen ist an 14 Stationen die Aufgabe.

An Station 4 muss auf einem Wimmelbild Elster Elsa gefunden werden und was sie im Schnabel hat. Foto: Kern

Bei der Eröffnungsfeier am Sonntag bewirtete das „Bollestüble“ und die Landfrauen gestalteten ein Rahmenprogramm, das auf die jungen Besucher zugeschnitten war. Sie konnten unter anderem Lampions gestalten oder eigene Gutacher „Bollen“ herstellen. Feierlich eingeweiht mit einem zünftigen „Ahoi“ wurde zudem das Schaukelschiff am Spielplatz im Kurpark.

Zu Ehren der Sponsoren Alexandra und Benedict Bosler vom Team Grün aus Elzach wurde das von Kindern ständig belagerte bunte Schiff „Alexandra“ getauft. Den dazugehörigen Rettungsring spendierte Eberhard Eckerle aus Pfaffenweiler, einem Weggefährten von Gutachs Bürgermeister.

Wie dieser unserer Redaktion am Folgetag berichtete, hatten bereits am ersten Tag 58 Kinder eine richtige Lösung im Rathaus abgegeben und bekamen zum Lohn entweder ein Malbuch oder eine Kugel Eis aus dem Bollenstüble am Kurpark.