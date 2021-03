4:3-Sieg gegen Ice Tigers Wild Wings holen nach Rückstand noch zwei Punkte

Die Wild Wings lagen am Mittwoch in Nürnberg bis kurz vor dem Ende mit 1:3 in Rückstand, doch dann sorgten Doppelpacker Andreas Thuresson und Tylor Spink beim Südgruppen-Schlusslicht noch für einen wichtigen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen.