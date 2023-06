1 Das Symbolfoto zeigt eine Ermittlerin, die vor einem Monitor mit Fotodateien sitzt. Foto: Arne Dedert/dpa/Arne Dedert

Ein Beamter aus dem Raum Freiburg soll junge Mädchen für Porno-Fotos geködert haben. Sein jüngstes Opfer war zum Zeitpunkt der Tat im Sommer 2017 gerade einmal 12 Jahre alt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An das Kind heranzukommen, war ein leichtes Spiel, denn der kleine Bruder von Kim (Name geändert) ging ja mit seinem eigenen Sohn in die gleiche Klasse. Die Familien kannten sich, man vertraute einem Polizisten und Hobbyfotografen blind, und so schöpfte keiner Misstrauen, als Peter V. (52, Name geändert) das Mädchen zu einem Foto-Shooting einlud.