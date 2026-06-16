Kinderporno-Prozess in Horb: Hat eine Mutter ihre sechsjährige Tochter missbraucht?

Ein Video soll zeigen, wie eine heute 26-Jährige aus dem Kreis Freudenstadt sexuelle Handlungen an ihrer Tochter vornimmt. Ihr Ex-Partner übergab die Aufzeichnung an die Polizei.

Im Saal des Amtsgerichts in Horb schweigt die 26-jährige Frau zu den schweren Vorwürfen, die ihr die Staatsanwaltschaft vorträgt: Sie soll im August 2022 sexuelle Handlungen an ihrer damals sechsjährigen Tochter vorgenommen und die Tat gefilmt haben. Ruhig und gefasst sitzt die Frau am Anklagetisch vor dem Schöffengericht. Rechtsanwältin Sandra Klumpp verliest die Stellungnahme der Angeklagten. Darin heißt es: „Ich habe die Taten nicht begangen, noch gab es solche Situationen, wie sie in dem Video zu sehen sind. Es handelt sich um eine Fälschung.“ Ihr Ex-Partner habe ihr nach der Beziehung erhebliche Probleme bereitet.

Der Ex-Partner der Angeklagten sagt als erster Zeuge aus: Nach der Trennung habe er ihr altes Handy gefunden. Als er Bilder von sich auf dem Smartphone habe löschen wollen, sei er auf das Video gestoßen. In dem kurzen Film, der nicht das Gesicht des Kindes zeigt, habe er das Bett in dem Zimmer sowie körperliche Merkmale des Mädchens wiedererkannt. Auch die Angeklagte möchte er erkannt haben.

Der Mann wandte sich mit dem Video an die Polizei. Seine Begründung für die Anzeige lautet: „Ich hatte Schiss, was mit den Kindern passiert.“ Mit der Angeklagten hat er unabhängig von der Sechsjährigen, die nicht seine Tochter ist, zwei gemeinsame Kinder.

Video als Drohmittel

Doch offenbar ist es nicht nur die Sorge um das Kindeswohl, die ihn antreibt. Denn er setzt seine Ex-Partnerin mit dem Videofund unter Druck. „Den Knast wirst du sowieso nie lange aushalten“, soll er ihr laut Ermittlern in einem Chat geschrieben haben. Außerdem schickte er das Video an den Vater der Angeklagten, den Großvater des sechsjährigen Mädchens. Vor Gericht gesteht er ein: „Ich wollte, dass sie zurückkommt und für die Kinder da ist.“

Auch der Großvater des Mädchens sagt als Zeuge aus. Die Tat soll sich im Gästezimmer seines Hauses in einer Gemeinde im Landkreis Freudenstadt abgespielt haben, als seine Tochter und ihr Partner im August vor vier Jahren bei ihm zu Besuch waren. Er bestätigt, dass ihm die Bettwäsche aus dem Video bekannt vorkomme und hilft dem Gericht, anhand von damals entstandenen gemeinsamen Urlaubsfotos den Zeitraum der möglichen Tat zu bestimmen.

„Pädophile Neigungen“

Ein genaueres Bild des Ex-Partners der Angeklagten erhalten das Gericht und die zahlreichen Prozessbesucher durch die Aussage der als Zeugin geladenen Kriminalhauptkommissarin. Die Anzeige gegen seine Ex-Freundin habe der Mann bei der Polizei im November 2024 aufgegeben. Die Polizei wertete nicht nur das Video, sondern auch die Handydaten des Mannes aus. Das Ergebnis der Auswertung ist laut Kriminalhauptkommissarin: Der Mann habe pädophile Neigungen. Er habe im Internet nach entsprechenden Begriffen gesucht. Daraufhin wurde das Jugendamt informiert, da er zwei Kinder hat.

Die Polizei findet auf dem Smartphone des Mannes außerdem ein Video, das ein Geschehen zu einer anderen Gelegenheit zeigt: Zu sehen ist nach Angaben der Kriminalhauptkommissarin Geschlechtsverkehr zwischen ihm und der Angeklagten. Ein schockierendes Detail berichtet die Polizistin: „Man hat gemerkt, dass währenddessen Kinder anwesend waren. Teilweise wurden Kinder während des Geschlechtsverkehrs angesprochen.“

Auch in den weiteren Verlauf der Ermittlungen gibt die Kriminalhauptkommissarin vor Gericht Einblicke: Unter anderem hat es eine Hausdurchsuchung gegeben. Vor Ort habe die Kriminalhauptkommissarin die Angeklagte mit den Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Dabei soll die Frau auffällig reagiert haben. „Sie ist mir gleich ins Wort gefallen und meinte, das könne doch nicht sein, 2022 sei sie gar nicht bei ihrem Vater gewesen. Sie wusste gleich, worum es geht“, berichtet die Polizistin.

Mädchen im Video erkannt

Die Kriminalhauptkommissarin schaute sich das angebliche Tatvideo genau an. Darin habe sie das sechsjährige Mädchen eindeutig identifizieren können. Nach einer körperlichen Begutachtung des Kindes konnten beispielsweise im Video erkennbare Muttermale mit denen des Mädchens verglichen werden. Der Großvater habe die Bettwäsche im Video erkannt – und seine eigene Tochter.

Zum möglichen Motiv des Ex-Partners für die Anzeige sagt die Kriminalhauptkommissarin: „Das Motiv war, dass die Beziehung zu Ende war. Er wollte ihr eine reinwürgen.“ Seine Botschaft in den Chats sei sinngemäß gewesen: Ich mach’ dich jetzt fertig und gebe auch deinem Papa Bescheid. „Es war nicht die Sorge um die Kinder“, meint sie.

Die Angeklagte wirkt während der Verhandlung meist regungslos – auch als das vermeintliche Tatvideo in Augenschein genommen wird. Als ihr Vater und ihre Schwester aussagen, lächelt sie gelegentlich.

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Nicht alle Zweifel ausgeräumt

Trotz aller Erkenntnisse aus den Zeugenaussagen bleiben für das Gericht noch zwei Fragen offen: Könnte das Tatvideo theoretisch durch KI manipuliert worden sein? Und hat die Frau das Video wirklich selbst aufgenommen?

Richterin Jennifer Dallas-Buob sagt: „Wir kommen nicht umhin, ein Gutachten einzuholen.“ Ein Gutachter soll die Echtheit des Videos untersuchen. Danach wird ein neuer Verhandlungstermin festgelegt.