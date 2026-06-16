Kinderporno-Prozess in Horb: Hat eine Mutter ihre sechsjährige Tochter missbraucht?

Ein Video soll zeigen, wie eine heute 26-Jährige aus dem Kreis Freudenstadt sexuelle Handlungen an ihrer Tochter vornimmt. Ihr Ex-Partner übergab die Aufzeichnung an die Polizei.
Im Saal des Amtsgerichts in Horb schweigt die 26-jährige Frau zu den schweren Vorwürfen, die ihr die Staatsanwaltschaft vorträgt: Sie soll im August 2022 sexuelle Handlungen an ihrer damals sechsjährigen Tochter vorgenommen und die Tat gefilmt haben. Ruhig und gefasst sitzt die Frau am Anklagetisch vor dem Schöffengericht. Rechtsanwältin Sandra Klumpp verliest die Stellungnahme der Angeklagten. Darin heißt es: „Ich habe die Taten nicht begangen, noch gab es solche Situationen, wie sie in dem Video zu sehen sind. Es handelt sich um eine Fälschung.“ Ihr Ex-Partner habe ihr nach der Beziehung erhebliche Probleme bereitet.