In dem kindgerechten Konzert ging es um die Geschichte der Arche Noah. Musik und gesprochene Texte vermittelten die bekannte biblische Geschichte in neuer und eindrucksvoller Weise.

Bezirkskantorin Judith Kilsbach erläuterte bei ihrer kurzen Einführung, dass die kurzen Orgelstücke, die sie im Konzert spielt, alle von Bach stammen. Sie wurde beim Konzert von Waltraud Schönherr unterstützt, die die verbindenden Texte sprach und zur Illustration eine Arche und Tiere mitgebracht hatte.

Bezirkskantorin Judith Kilsbach an der Orgel. Foto: Georg Neumann

Wie bereits im Begrüßungslied „Einfach Spitze, dass du da bist!“, bei dem alle kräftig mitsangen und die zugehörigen Bewegungen mitmachten, wurden die Kinder aktiv in die Geschichte einbezogen, indem sie die Tiere an der geeigneten Stelle zur Arche brachten. Einige wiegten sich leicht im Rhythmus der Musik, während andere Kinder mit den Fingern den Takt der Musik aufnahmen. Anhaltender Applaus belohnte das Engagement von Musikerin und Sprecherin.

Kinder dürfen die Orgel selbst ausprobieren

Im Anschluss an das Konzert bestand die Möglichkeit, bei einer Schnuppereinführung die Orgel näher kennen zu lernen und selbst auszuprobieren. Eine Gruppe von Kindern stand dicht gedrängt um die Orgel, während Ralf Rademacher, der als Organist die Anschaffung der neuen digitalen Orgel initiiert hatte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu einer herkömmlichen Pfeifenorgel erklärte. Die Kinder hingen an seinen Lippen und genossen es, teilweise zu dritt mit ihm auf der Orgelbank zu sitzen und das Instrument auszuprobieren.

Spannend war die Vorstellung der Orgel. Foto: Georg Neumann

Eine andere Gruppe von Kindern war mit Dieter Reich vom Heimatkreis in und um die Kapelle mit ihren „Familienwappen“ und Gedächtnistafeln der beiden Weltkriege unterwegs. Sie hatten einen Bilderbogen in der Hand und suchten die Bildausschnitte in und an der Kapelle. Anschließend erläuterte der Heimatforscher, der als Erstklässler selbst bei den Bauarbeiten der Kapelle dabei war, jeweils prägnant Einzelheiten zum Bau der Kriegergedächtniskapelle.

Bei der Kapellenführung gab es viel Interessantes zu erfahren. Foto: Georg Neumann

Viele Frauen, die ihre Männer oder Verwandte als Soldaten im Krieg verloren hatten, arbeiteten beim Bau der Kapelle mit. Auf den beiden Gedenktafeln im Altarraum sind mehr als 110 Empfinger Gefallene des zweiten Weltkrieges verzeichnet. Nur über besondere Kontakte und im Tausch gegen Naturalien gelang es, eine Glocke für die Kapelle zu bekommen. Die Kinder waren überrascht zu hören, dass die „Wappen“ der am Bau der Kapelle beteiligten Familien von einem Künstler geschaffen wurden. Eine Junge meinte spontan: „Das sind ja ´Fake-Wappen´ “.

Interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag

Viele Kinder nutzten beide Angebote, so dass nach dem ersten Durchgang die Gruppen wechselten. Georg Neumann von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Mühlheim-Empfingen-Renfrizhausen, der für die Organisation zuständig war, freute sich über die gute Resonanz: „Es war ein interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag.“