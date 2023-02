1 In Bad Liebenzell kamen im vergangenen Jahr 72 Neubürger hinzu. Foto: © photobyevgeniya - stock.adobe.co

Bad Liebenzell hat im vergangenen 72 Neubürger dazubekommen. Von den 72 Kindern waren 47 Mädchen und 25 Jungs. Bei der Wahl der Vornamen gibt es ein breites Feld.









Gewisse Vorlieben der Eltern bei der Wahl des Vornamens für ihren Nachwuchs gibt es kaum. Bei den 47 Mädchen vergaben die Eltern jeweils drei Mal die Namen Emili beziehungsweise Emilie oder Emily, Lina und Sophia beziehungsweise Sophie. Jeweils zwei Mal wählten die Eltern den Namen Emma und Mila, berichtet Bad Liebenzells Hauptamtsleiterin Silvia Schuler.

Ausgeglichen ist es bei den 25 Jungs. Es ragt nur eine Name heraus. So wurde lediglich Daniel zwei Mal gewählt. „Sonst können wir leider kein Ranking der beliebtesten Namen aufstellen, da alle anderen Namen nur einmal vergeben wurden“, war von Schuler zu erfahren.

Die meisten Geburten im Oktober

Und wie verteilen sich die Geburten auf die einzelnen Monate? Hier ragt der Oktober mit zwölf Geburten heraus. Auf Platz zwei folgen die Monate Januar, März und Juli mit jeweils acht Geburten. Dabei kam das erste Kind gleich am 1. Januar zur Welt. Es folgt der Wonnemonat Mai mit sieben Geburten. Im Mittelfeld liegen die Monate Juni, August und September mit jeweils sechs Geburten. Im April und November kamen dagegen nur vier Kinder auf die Welt, im Dezember sogar nur zwei. Das letzte Kind wurde am 27. Dezember geboren, berichtete Schuler. Schlusslicht ist der Monat Februar mit einer Geburt. Die meisten Neubürger wurden nicht in Bad Liebenzell selbst, sondern in Krankenhäuser der umliegenden Städte geboren. In der Kurstadt kamen lediglich vier Kinder – ein Mädchen und drei Jungs – auf die Welt.