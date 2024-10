1 Der kleine Drache Gregor hilft den Kindern bei der Lesung in der Hechinger Stadtbücherei Foto: Stadt

Während der Frederick-Woche finden Lesungen für Kinder in Hechingen statt. Ein Überblick über das Angebot.









Die Lesungen in Hechingen sind am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. Oktober. Der Fredericktag soll landesweit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lust am Lesen vermitteln. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung zur „Frederick-Woche” entwickelt.