Kinderklinik Schömberg: Deshalb wird die Klinik bald übernommen

Das Kinderzentrum Maulbronn gibt die Gründung des Deutschen Zentrums für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie (DZKS gGmbH) bekannt. Zur Mitte des Jahres wird das Kinderzentrum Maulbronn die Gesellschaftsanteile der Kinderklinik Schömberg übernehmen und in der „Deutsches Zentrum für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie gGmbH“ bündeln.

Größte eigenständige Kinderkrankenhaus in BW soll entstehen

Dadurch wird das größte eigenständige Kinderkrankenhaus in Baden-Württemberg sowie die größte Kinderneurologische Fachklinik in Deutschland entstehen.

Lesen Sie auch

Die beiden Kliniken bieten in ihrem Fachgebiet eine einzigartige, hochspezialisierte medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Das Kinderzentrum Maulbronn, mit seiner langjährigen Expertise in der Kinderneurologie und Sozialpädiatrie, betreibt unter anderem das zweitgrößte Sozialpädiatrische Zentrum in Baden-Württemberg, eine Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie mit 51 im Landeskrankenhausplan eingetragenen Planbetten, sowie eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Pforzheim.

Kapazitäten ausgeschöpft

Trotz des bedeutenden Wachstums in den letzten Jahren, sowohl in personeller als auch in baulicher Hinsicht, sind die Kapazitäten der Klinik mittlerweile ausgeschöpft. Die Kinderklinik Schömberg ergänzt das Netzwerk als führende Einrichtung im Bereich der kinderneurologischen Versorgung und bringt, neben den 62 im Landeskrankenhausplan eingetragenen Planbetten, seine Expertise im Bereich der neurologischen Frührehabilitation mit ein.

Synergie nutzen

Der Zusammenschluss der beiden Kliniken bietet nun die Möglichkeit, Synergien zu nutzen, um die medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche in der Region und darüber hinaus signifikant zu verbessern. Ziel ist es, durch eine noch intensivere Zusammenarbeit und Spezialisierung, die Qualität der Behandlung in der Kinderneurologie und Sozialpädiatrie weiter zu steigern.

Verbesserung der Versorgung

Mit der Gründung des Deutschen Zentrums für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie entsteht eine medizinische Einrichtung, die weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus Bedeutung hat. Beide Kliniken werden ihre Stärken bündeln, um eine umfassende und integrierte Versorgung zu gewährleisten, die sowohl stationäre als auch ambulante Behandlungsangebote umfasst.

Die geplante Gründung bzw. die Erweiterung der Medizinischen Versorgungszentren in den Bereichen Kinder- und Jugendmedizin sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie wird zusätzlich zur Verbesserung der Versorgung in den Landkreisen Enzkreis und Calw beitragen.

Hintergrundinformationen

Das Kinderzentrum Maulbronn ist die größte Fachklinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie in Deutschland und versorgt Kinder und deren Familien in einem breiten Behandlungsspektrum. Mit dem zweitgrößten Sozialpädiatrischen Zentrum in Baden-Württemberg, einer Klinik mit 51 Betten und einer Tagesklinik in Pforzheim zählt das Zentrum zu den führenden Einrichtungen im Bereich der spezialisierten Kinder- und Jugendmedizin.

Die Kinderklinik Schömberg ist auf die Behandlung von kinderneurologischen Erkrankungen spezialisiert und spielt eine bedeutende Rolle in der Versorgung von schwer mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen in Süddeutschland. Die Klinik bietet eine umfassende medizinische Betreuung und ist auf hochkomplexe neurologische Diagnostik und Therapie ausgerichtet.