Das Klinikum zieht ein Jahr nach dem Aufbau einer Frauenmilchbank an der Kinderklinik Ortenau eine positive Bilanz. In den vergangenen zwölf Monaten haben 32 Frauen Muttermilch gespendet – 257 Liter kamen so für Früh- und Neugeborene zusammen.

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Aufbau der Frauenmilchbank und die große Zahl an Spenderinnen, denen wir sehr herzlich für die Zusammenarbeit danken“, betont Patrick Gerner, Leiter der Kinderklinik Ortenau.

„Zum ersten Mal ist es uns dadurch gelungen, allen Frühgeborenen Frauenmilch zur Verfügung zu stellen.

Frauenmilch ist nicht nur am gesündesten, sie schützt auch vor schweren Komplikationen und wirkt langfristig präventiv auf Allergien, Asthma und Adipositas.“

Kinderklinik versorgt auch weitere Häuser mit

Muttermilch sei nachweislich die beste Ernährungsform für alle Früh- und Neugeborenen, heißt es in einer Mitteilung des Klinikum. Wenn nicht genügend oder keine eigene Muttermilch vorhanden ist, stellt gespendete Frauenmilch die beste Alternative zur eigenen Muttermilch dar. An der Kinderklinik gab es im Zeitraum des vergangenen Jahres einen Bedarf an 51 Liter Frauenmilch, die an Frühgeborene mit Einverständnis ihrer Mütter gegeben worden ist. Keine Frühchen-Mutter hat das Angebot der gespendeten Frauenmilch als Ernährung ihres Kindes, bis sie genügend eigene Muttermilch gebildet hat, abgelehnt.

Das Klinikum Offenburg trage somit nicht nur zur bestmöglichen Ernährung der Früh- und Neugeborenen in Offenburg bei, so Gerner, sondern konnte durch die hohe Menge an gespendeter Frauenmilch auch vielen weiteren Frühgeborenen anderer Kliniken im Land helfen, die keine eigene Frauenmilchbank führen. Milch spenden können Mütter, die nach einer Geburt mehr produzieren, als sie für ihr eigenes Baby benötigen. Die Spende erfolgt freiwillig und anonym und kommt insbesondere Frühchen oder kranken Säuglingen zugute.

Nach Absprache mit den verantwortlichen Ärzten werden die potenziellen Spenderinnen anhand eines Fragebogens zu Risikofaktoren befragt. Zudem wird das Blut der Mütter auf verschiedene Krankheiten untersucht. Ihre Muttermilch spenden können Frauen, die keine Vorerkrankungen haben, keine Medikamente nehmen, keinen Alkohol trinken und nicht rauchen.

Bis zu 200 Milliliter täglich können Mütter erübrigen

„Pro Tag sollten circa 150 bis 200 Milliliter Milch übrig sein. Die spendenden Mütter haben die Möglichkeit, die Milch bequem zuhause abzupumpen, einzufrieren und die tiefgefrorene Milch anschließend bei uns in der Klinik vorbeizubringen. Das Angebot der Muttermilchspende findet in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Freiburg statt. Wir senden die Milch an die Frauenmilchbank des Universitätsklinikums Freiburg, wo sie auf Bakterien oder andere Krankheitserreger untersucht und pasteurisiert wird“, erklärt Katrin Litterst, Pädiatrische Intensivpflegefachkraft an der Kinderklinik.

Muttermilch ist gefragt

Da der Bedarf an Muttermilch meist höher ist als das Angebot, ist die Milch teuer und teilweise nicht verfügbar, heißt es in der Mitteilung des Ortenau-Klinikums zur Frauenmilchbank. Durch die Muttermilchspenden ist der Ortenauer Klinikverbund Teil eines ganzen Netzwerkes von Frauenmilchbanken in Baden-Württemberg. Für die Eltern der Empfängerkinder ist die Spendermilch kostenlos.