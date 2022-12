Kinderklinik in VS

1 Viele kleine Patienten werden vom RS-Virus, aber auch von der Influenza, derzeit in die Klinik in Villingen-Schwenningen gezwungen. Foto: Murat

Eltern in der Region sind in Sorge. Das RS-Virus hat den Schwarzwald-Baar-Kreis längst erreicht – täglich ändert sich deutschlandweit die Lage in den Kliniken. Doch wie ernst ist die Lage jetzt in Villingen-Schwenningen?















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Krankenhäuser, die Zusatzstationen schaffen müssen, um die Kapazitäten in der Kinderklinik zu erhöhen. Mehr als 150 Prozent Belegung in einer Klinik in Fulda. Das Atemwegsvirus nimmt den Kinderkrankenhäusern, so scheint es, die Luft zum Handeln.

Ein Name, den sich niemand merken kann

Bereits vergangene Woche hatte die Pressesprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Sandra Adams, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten die Lage des doppelstädtischen Krankenhauses geschildert. Doch seither überschlagen sich die Schock-Nachrichten in der Bundesrepublik und werden politische kontroverse Debatten über das hiesige Gesundheitssystem und die Ausstattung der Kliniken geführt. RSV, dessen kompletten Namen Respiratorisches Synzytial-Virus sich kaum jemand merken kann, ist in aller Munde.

Was hat sich seither in der Kinderklinik in Villingen-Schwenningen getan, die unter der Leitung von Direktor Matthias Henschen steht? Die Dynamik ist hoch – elf Kinder mit RSV mussten stationär in der Kinderklinik des Schwarzwald-Baar-Klinikums aufgenommen werden – "zwei davon sind auf der Intensivstation", merkt die Kliniksprecherin auf Nachfrage an. Auch Ende November, als die Höchstzahl an kleinen Patienten mit RSV bereits schon einmal bei 15 gelegen hatte, mussten zwei von ihnen auf der Intensivstation betreut werden, konnten nach einiger Zeit jedoch wieder auf die Normalstation verlegt werden.

Und dann auch noch Influenza

Die Situation ist aktuell auch am Kinderklinikum ernst, macht Sandra Adams deutlich, aber offenbar weiterhin beherrschbar: "Die Kinderklinik ist sehr ausgelastet, aber wir haben momentan noch Kapazitäten", sagt sie. Dabei ist es längst nicht nur RSV, welches das Team der Klinik strapaziert – auch die aktuelle Grippe-Welle trifft das Krankenhaus für die Kleinsten. Aktuell müssen fünf Kinder mit Influenza stationär im Klinikum behandelt werden.

Das RS-Virus trifft die Einrichtung, ebenso wie eine Grippe-Welle, nicht zum ersten Mal. Bereits 2021 etwa kämpfte man wegen einer großen Welle mit vielen Fällen – zu Spitzenzeiten lagen damals über 20 Kinder mit diesem Krankheitsbild auf der Station – im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte die junge Mutter Jacqueline Cimino, wie sich das Virus bei ihrem Neugeborenen bemerkbar gemacht hatte. Aus einem "normalen Husten" war plötzlich ein schreckliches "Ringen nach Luft" geworden. Der Gang in die Kinderklinik war unausweichlich.

Info: Die Klinik

Die Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin ist eine Schwerpunktklinik für den Bezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg mit nach eigenen Angaben 70 Planbetten und sechs tagesstationären Betten bei einer Aufnahmefrequenz von etwa 4500 Kindern und Jugendlichen im Jahr. Mehr als 20 Ärzte und 70 Pflegekräfte gehören zum Personal der Klinik.