Kinderhilfsprojekt: Rangendinger fliegen mit Spenden nach Abra

Das Rangendinger Kinderhilfsprojekt Abra leistet auf den Philippinen wertvolle Hilfe für behinderte Kinder und bedürftige Familien. Nun war wieder einmal eine Reisegruppe vor Ort.
Die letzte Reise zum Rangendinger Kinderhilfsprojekt Abra auf den Philippinen liegt bereits zwei Jahre zurück und so machte sich eine kleine Reisegruppe (Frank Faiß, Lea Faiß, Timo Steinmetz, Isabell Wachendorfer, Manuel Weidler und Berthold Hirt) nun Ende März auf den weiten Weg nach Südostasien. Die Reise führte von Zürich über Shanghai und Manila nach Bangued in die Provinz Abra. Dort kam die Gruppe abends an und wurde in der Steyler Missionsstation von Pater Antonio Alagao herzlich begrüßt. Wie berichtet hat Pater Antonio Alagao die Betreuung der behinderten Kinder vor einigen Jahren von Bruder Valentin, welcher 2024 verstarb, übernommen.