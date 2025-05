Kinderhilfe Rumänien: Hechinger Verein macht mit Kleinigkeiten große Geschenke

1 Der Verein Kinderhilfe Rumänien unterstützt in seinen neun Einrichtungen über 60 Kinder. Foto: Kirchmann

Ob Zahnbehandlung, Schokolade oder Laufen lernen: Der Hechinger Verein „Kinderhilfe Rumänien“ berichtet über österliche Geschenke in seinen Einrichtungen. Edith Kirchmann, 1. Vorsitzende, macht sich noch im Mai selbst ein Bild der Lage vor Ort.









Feiertage wie Weihnachten oder Ostern sind besonders dazu geeignet, an die Menschen zu denken, die bevorzugt Aufmerksamkeit benötigen. So gab es auch jetzt wieder zu Ostern zusätzlich „Gaben“ in Form von Lebensmitteln für alle Kinder in den Einrichtungen der Kinderhilfe Rumänien . Darüber informiert der Hechinger Verein in einer Pressemitteilung.