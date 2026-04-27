Kinderhilfe Rumänien: Geld fehlt an allen Ecken und Enden

Edith Kirchmann vom Verein Kinderhilfe Rumänien hat die Familienhäuser besucht. Neben österlichen Impressionen hat sie auch wieder die großen Probleme erlebt.
In diesem Jahr besuchte die Vorsitzende des Vereins Kinderhilfe Rumänien, Edith Kirchmann, Ende März bis Mitte April alle acht Familienhäuser und das Therapiezentrum der rumänischen Stiftung „Ajutati Copiii“, um Informationen auszutauschen und Projekte zu besprechen. Monatlich fließt eine beachtliche Summe (6000 Euro) des deutschen Vereins nach Rumänien, damit alle Einrichtungen ausreichend gut funktionieren.