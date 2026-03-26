Kinderhilfe Hechingen: Viele Kinder wachsen ohne Eltern auf

Der Verein Kinderhilfe Rumänien setzt sich unermüdlich dafür ein, Kindern und Jugendlichen in dem südosteuropäischen Land eine Zukunft zu geben. Edith Kirchmann ist wieder vor Ort.
Nach dem vergangenen harten Winter wird Edith Kirchmann, Vorsitzende der Kinderhilfe Rumänien und der Stiftung Ajutati Copiii („Helft Kindern“), erst Ende März einen Besuch in Rumänien unternehmen. Dieses Mal wird sie gemeinsam mit dem neu gegründeten Stiftungsrat wichtige Themen wie etwa Projekte, Gesetzesänderungen oder anstehende Probleme bearbeiten.