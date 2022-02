4 Oberbürgermeister Florian Kling vor dem neuen Kindergarten auf dem Wimberg. Foto: Link

Aus Werkrealschule wird Kinderhaus: Ein Verwaltungsgebäude der Werkrealschule Wimberg sollte zu einem Kinderhaus umgebaut werden. Der erste Schritt ist nun mit dem Umbau des Erdgeschosses getan: Im Januar ist der Kindergarten in den unteren Teil des Gebäudes eingezogen. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht.















Calw-Wimberg - Im November 2018 arbeitete die Calwer Stadtverwaltung das erste Mal an Plänen für den Neubau eines zweigruppigen Kindergartens in der Wimberger Waldsiedlung. Als bereits konkrete Entwurfe für den Kindergarten angefertigt worden waren, kamen dem Bau- und Umweltausschuss aber Zweifel bezüglich der Parkplatzsituation und dem Mangel an Erweiterungsmöglichkeiten. Also wurde kurzerhand der Plan umgeschmissen. Da die Werkrealschule die Schließung bekanntgeben musste, entschied man sich für die Nutzung des Werkrealschul-Areals auf dem Wimberg für das geplante Kinderhaus. Begonnen hatten die Arbeiten im Februar vergangenen Jahres. In dem ersten Bauabschnitt sollte das Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes der Schule in der Pestalozzistraße 12 umgebaut werden. Es war geplant, dass der Kindergarten im September 2021 zum Schuljahresbeginn in das Erdgeschoss einziehen kann.