Kinderhaus in Sulz

1 Dominik Krespach (hinten rechts) und Matthias Seeger (hinten links) übergeben die Bobbycars den Kindern sowie Kinderhaus-Leiter Markus Mertes (hinten Mitte) und dessen Stellvertreterin Jacqueline Schenk (rechts). Foto: Mertes

Die rund 80 Kinder des Sulzer Kinderhauses können künftig mit zehn neuen Flitzern umhersausen.















Sulz - Die Kinder des Sulzer Kinderhauses Neckarwiesen haben zehn brandneue Flitzer, auf denen sie mit Freude umhersausen. Die Bobbycars mit griffiger Flüsterbereifung von BMW wurden gespendet von der ahg Horb in Abstimmung mit deren Muttergesellschaft Alphartis.

Dominik Krespach, ahg Filialleiter Aftersales, ermöglichte die Spende gemeinsam mit Matthias Seeger, Projektmanager in der Alphartis Buchhaltung, da es dem neu errichteten Kinderhaus noch an ausreichender Mobilität für die derzeit rund 80 Kinder fehlte. Mehr noch als Kinderhaus-Leiter Markus Mertes und dessen Stellvertreterin Jacqueline Schenk freuten sich die Kinder über die Spende. Nach einem spontanen Hupkonzert vor dem Kinderhaus überführten die jubelnden Kinder die Fahrzeuge in den Bewegungsraum.