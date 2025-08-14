Kinderhaus in Aichhalden: Erste Kinderkrippe im neuen Anbau soll im Dezember in Betrieb gehen

Die Gemeinde kann in beiden Betreuungseinrichtungen den Rechtsanspruch für einen Kindergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr erfüllen. Die Betriebskosten sind erneut gestiegen.
Der in der Sitzung des Gemeinderats vorgestellte Bedarfsplan für das Kindergartenjahr 2025/2026 ergab, dass im Kinderhaus Aichhalden von den 123 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen für Ü3-Kinder (über drei Jahre bis Schuleintritt) noch zehn frei verfügbar sind. Der Rechtsanspruch ist somit gesichert. Die beiden Krippengruppen mit jeweils zehn Plätzen sind voll belegt.