Kinderhaus in Aichhalden: Darum wird die Kostenberechnung klar unterschritten

Kinderhaus in Aichhalden

1 Die Bauarbeiten am Kinderhaus Aichhalden für den Anbau haben begonnen, die Arbeiten für Versorgungsleitungen sind nahezu abgeschlossen. Foto: Herzog

Der Anbau ans Kinderhaus Aichhalden zur Einrichtung von zwei Kinderkrippen hat begonnen. Bis Oktober 2025 soll die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgen.









In der Gemeinde wird derzeit an mehreren Stellen jede Menge Erde bewegt, gebuddelt und gebaut. Neben den Straßensanierungsarbeiten im „Eselbach“, Haldenweg, Gewerbegebiet „Herdweg/Strut“ und dem kürzlichen Baubeginn einer Lagerhalle für den Bauhof Aichhalden (wir berichteten) haben nun auch die Bauarbeiten für den 24 Meter langen und 12 Meter breiten Erweiterungsbau am Kinderhaus Aichhalden begonnen.