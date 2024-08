Kinderhaus am Buchberg in Behla

1 Voller Vorfreude trainieren die Kinder und Jugendlichen bereits für ihre Fahrradfreizeit. Foto: Andrea Hauger

Das Kinderhaus Behla ist in den Sommerferien auf großer Radtour. Gestartet wird von Berlin.









Rund 400 Kilometer mit dem Fahrrad legen die Kinder des Kinderhauses am Buchberg in Behla dieses Jahr in den Sommerferien zurück: Denn für die Kinder geht es in den Sommerferien in Richtung Elbe und Havel auf ihre traditionelle Fahrradfreizeit.