Kinderhandel in der Region?: Virale Vinted-Anzeigen sorgen für Aufregung – das sagt die Polizei

Tausendfach geteilte Screenshots, erschrockene Nutzer und schwere Vorwürfe: Angeblich werden auf der Verkaufsplattform Vinted Kinder angeboten. Was ist an den Behauptungen dran und gibt es auch hier in der Region den Verdacht auf Kinderhandel?
Angeboten werden vier Kuscheltiere. „Sortiert nach Alter. 3 Monate, 9 Monate, 1,5 Jahre, 3 Jahre. 12.500 Euro.“ In der Anzeige eines Einhorn-Plüschtiers ist in der Beschreibung die Rede von einem Mädchen, sieben Jahre alt. „Nicht mehr zu gebrauchen. Nur Abholung.“ Der genannte Preis: 8000 Euro. Ein anderer Nutzer bietet eine „Funko-Pop-Figur“ an. Auch hier irritiert die Beschreibung des Artikels. „Ein Jahr, 72 Zentimeter, Junge“ – für 30.000 Euro.