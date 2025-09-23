Kindergartensanierung: In Bietenhausen entsteht ein echter Wohfühl-Ort

Der Kindergarten „Wundermuschel“ im Bietenhausener Rathaus ist fertig. Damit sind alle Rangendinger Kindergärten saniert und auf dem aktuellsten Stand. Das freut alle.

„Darauf können wir stolz sein. Und auch hier haben wir ein ganz tolles Ergebnis – inklusive Flüstertischen“, freute sich Bürgermeister Manfred Haug am Montagnachmittag in der kleinen Feierstunde vor Ort. An dieser nahmen das ganze Kindergartenteam um deren Leiterin Susanne Strobel sowie Ortsvorsteherin Marion Kelm, Architekt Stefan Beuter aus Haigerloch sowie Haugs Amtsvorgänger Johann Widmaier teil.

Bei den Kosten „praktisch eine Punktlandung hingegelegt“ Was den Bürgermeister besonders freute: „Mit Kosten von 1,1 Millionen Euro inklusive der Außenanlagen haben wird praktisch eine Punktlandung hingelegt“, so Manfred Haug. Denn die Kostenschätzung betrug laut ihm 960 000 Euro – in der waren die Außenanlagen aber nicht enthalten.

Als kleines „Einweihungsgeschenk“ hatte der Bürgermeister eine große schwarze Tasche mit den beliebten Stapelsteinen mitgebracht. Dafür war auch noch Geld da.

Im Oktober 2023 hatte der Umbau begonnen

Dass sich das ganze Projekt doch ein wenig hinzog, lag an mehreren Faktoren, unter anderem auch an der vermieteten Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes. Im Oktober 2023 konnte es dann aber losgehen und der ganze Kindergarten musste zunächst einmal ins benachbarte Bürgerhaus umziehen.

Nach einer gewissen Anlaufphase habe die frühkindliche Erziehung dort aber auch gut funktioniert, wie die Kindergartenleiterin Strobel berichtete: „Es hat viel Flexibilität von allen erfordert, aber es hat toll geklappt und am Schluss haben wir gefühlt das ganze Bürgerhaus in Beschlag genommen“, fasste sie zusammen.

Susanne Strobel war von dem Ergebnis nicht weniger begeistert als alle anderen Beteiligten. Der größte Mehrwert der Sanierung liegt für sie darin, dass die Kinder dadurch jetzt Vieles selbstständig machen können.

Das Gebäude entkernt

Der Architekt Stefan Beuter umriss in kurzen Worten aber sehr anschaulich, wie viel Arbeit in das Gebäude gesteckt worden sei. Das sollte den darin untergebrachten Kindergarten auf ein zeitgemäßes Level heben.

Das Rathaus steht zwar nicht unter Denkmalschutz, ist aber aus Beuters Sicht das wohl stilprägendste Gebäude in ganz Bietenhausen. Schhon allein deshalb habe sich der Aufwand gelohnt.

Zu Feier des Tages hatte Bürgermeister Manfred Haug (rechts) eine Tasche mit Stapelsteinen mitgebracht. Links: Architekt Stefan Beuter und Ortsvorsteherin Marion Kelm. Foto: Kost

Im Laufe der Bauphase sei der Kindergarten praktisch entkernt worden. Neue Böden wurden verlegt, neue Decken eingezogen, Räume wie zum Beispiel die Garderobe im Erdgeschoss erweitert und das Heizsystem genauso erneuert wie die Elektrik. Es gab neue Fenster und eine besser Wärmedämmung. Die größere Wohnung im Obergeschoss kann jetzt auch genutzt werden, ans Gebäude wurde eine Fluchttreppe aus Metall angebaut. Kurzum: Die „Wundermuschel“ hat eine Komplett-Sanierung hinter sich.

Der Rück-Umzug ins alte Domizil erfolgt schrittweise

Nach einem schrittweisen Umzug sind seit Dezember 2024 alle wieder am vertrauten Ort und bereits vor einiger Zeit, im April, hatten die Bürger aus Bietenhausen die Gelegenheit, sich die Einrichtung anzusehen. Einen richtigen Tag der offenen Tür mit Programm und Bewirtung soll aber noch folgen.

Besucht wird die „Wundermuschel“ derzeit von 17 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Dazu kommen laut Strobel acht Krippenkinder. Sie werden von sechs Erzieherinnen n und einer FSJlerin betreut.

Die Kinder sind vorwiegend aus Bietenhausen und aus Rangendingen. Ab dem 1. November werden die Betreuungszeiten denjenigen angepasst, die es in Rangendingen schon gibt.