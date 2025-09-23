Kindergartensanierung: In Bietenhausen entsteht ein echter Wohfühl-Ort

Der Kindergarten „Wundermuschel“ im Bietenhausener Rathaus ist fertig. Damit sind alle Rangendinger Kindergärten saniert und auf dem aktuellsten Stand. Das freut alle.
„Darauf können wir stolz sein. Und auch hier haben wir ein ganz tolles Ergebnis – inklusive Flüstertischen“, freute sich Bürgermeister Manfred Haug am Montagnachmittag in der kleinen Feierstunde vor Ort. An dieser nahmen das ganze Kindergartenteam um deren Leiterin Susanne Strobel sowie Ortsvorsteherin Marion Kelm, Architekt Stefan Beuter aus Haigerloch sowie Haugs Amtsvorgänger Johann Widmaier teil.