1 Alle Gruppen gestalteten den St. Martins-Gottesdienst in der Kirche. Foto: Kindergarten St. Elisabeth

Die St. Martinsfeier des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Altheim hat am vergangenen Freitag stattgefunden.









Alle Gruppen gestalteten den St. Martins-Gottesdienst in der Kirche. Zur Musik: „Durch Dich hat der Himmel die Armen umarmt“ zogen die Eltern, Großeltern, Verwandten und Gemeindemitglieder in die Kirche ein, während die Kinder schon aufgeregt in den Bänken warteten. Gemeindereferentin Roth begrüßte alle und begann mit einem Gebet.

Die Regenbogenkinder begannen zum Lied “Ein armer Mann“ die Legende des Hl. Martin zu spielen. Anschließend tanzten die Blumenkinder zum Lied „Lichterkinder“ und am Schluss ließen die Sonnen- und Sternenkinder mit ihrem Lichterreigen zum Lied „Ein Lichtermeer“ noch mal die Kirche erstrahlen. Auch der Elternbeirat war mit eingebunden und las die Fürbitten. Nach dem „Vater unser“ und dem Segen kamen alle Kinder nach vorne und sangen gemeinsam „Kommt, wir woll´n Laterne laufen“. Lesen Sie auch Die traditionellen Laternenlieder gesungen Beim Auszug aus der Kirche verteilte der Elternbeirat gebackene Gänschen an die Kinder, um diese miteinander zu teilen. Dann ging es los. Alle gingen gemeinsam mit ihren Laternen Richtung Schulhof. Unterwegs gab es eine Station, an der alle gemeinsam die traditionellen Laternenlieder sangen. Am Schulhof gab es eine besondere Überraschung: Dort warteten St. Martin auf dem Pferd und der Bettler. Diese spielten zum Lied“ St. Martin ritt durch Schnee und Wind“ die St. Martinslegende nach. Beteiligt waren die Pferdefreunde Rexingen und das Schulkind Felix Faßnacht. Am Schulhof gab es eine besondere Überraschung: Dort warteten St. Martin auf dem Pferd und der Bettler. Foto: Kindergarten St. Elisabeth Im Anschluss an das Spiel wurden alle Gäste vom Elternbeirat und weiteren Helfern mit roten Würsten, Butterbrezeln, Glühwein, Punsch und Getränken auf dem Schulhof der Grund- und Hauptschule Altheim verköstigt.Ebenso gab es einen Fairtrade-Stand, mit Artikeln des „Eine Welt“- Ladens in Eutingen, an dem man Leckereien, Spielzeug und Dekoratives erstehen konnte. Es war sehr schön, dass so viele Gäste gekommen sind. Alle freuten sich, zusammen dieses Fest zu feiern und ließen den Abend gemütlich ausklingen. Ebenfalls zum Thema „Teilen“ bekamen die Kinder zwei Lichtertüten der Aktion „Zünd ein Licht an“ (Diözese Rottenburg Stuttgart) mit nach Hause, die sie bemalen durften. Eine war für sie zuhause und eine duften sie an Menschen verschenken, denen es nicht so gut geht oder die alleine sind. Erlös fließt dieses Jahr in den Kinderschutz Ganz nach dem Motto „Jeder kann Sankt Martin sein“, haben die Kinder bei der Aktion „Meins wird Deins“ mitgemacht. Jedes Kind durfte ein Kleidungsstück von sich mitbringen und in ein großes Paket packen. Diese werden als Second-Hand-Ware der Aktion Hoffnung weiterverkauft und der Erlös fließt dieses Jahr in den Kinderschutz in das Projekt „Benposta“ in Kolumbien und weltweit. Als Zeichen, dass jedes Kind „ein bisschen so wie Martin“ ist, bekamen sie ein rotes Stoffarmband, das als Symbol für ein kleines Stück des St. Martinsmantels steht.