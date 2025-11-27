Kindergartenbeiträge steigen: Gebührenstreit in Grenzach-Wyhlen ist beigelegt

Der Gemeinderat hat sich im Streit um die Erhöhung der Kindergartenbeiträge zu einem Kompromiss durchgerungen. Mit Glücksgefühlen nach Hause gegangen ist aber niemand.
Das Gremium hat rückwirkend zum 1. September die Anhebung der Kita-Beiträge um 13 Prozent beschlossen. Allerdings im Vergleich zum ersten Beschluss vom Mai in etwas modifizierter Form. Denn das ursprüngliche Zahlenwerk hatte für geharnischte Kritik von Elternseite gesorgt. Mehrere Hundert Menschen hatten zudem eine Online-Petition unterschrieben. Auch eine Demonstration gab es.