Kindergarten Zwergehüsli in Steinen: Zeitreise durch 55 Jahre Kindergartengeschichte

Im evangelischen Kindergarten Zwergehüsli in Steinen-Schlächtenhaus wurde das 55-jährige Bestehen mit einem bunten Programm gefeiert, bei dem die Kinder selbst im Mittelpunkt standen.

Die Feier war laut Mitteilung des Kindergartens ein Tag voller Begegnungen, voller Freude und angefüllt mit gemeinsamen Erinnerungen. Ein Höhepunkt war die Aufführung der Geschichte vom „Regenbogenfisch“ nach dem Kinderbuch von Marcus Pfister. Mit viel Begeisterung, Kreativität und Freude präsentierten die Kinder ihre Geschichte und berührten damit die Herzen der Gäste.

Auch rund um das Thema „Spiel und Spaß“ war einiges geboten: Beim Schminken, Spielen und bei weiteren spannenden Angeboten erlebten die Kinder einen fröhlichen und abwechslungsreichen Tag.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Es gab Pizza, Eis, Getränke, Kaffee und sonstige Getränke. Auch das reichhaltige Kuchenbuffet ließ keine Wünsche offen, heißt es in der Mitteilung.

Zu einem Erfolg entwickelte sich auch die große Verlosung, die bei Groß und Klein für viel Spannung und Freude sorgte. Natürlich bestand auch die Möglichkeit, den Kindergarten zu besichtigen. Im Rahmen des halbrunden Geburtstags wurde eine reich bebilderte Zeitreise durch 55 Kindergartenjahre gezeigt, bei der auch zahlreiche Projekte aus den vergangenen Jahren bestaunt werden konnten. Besonders schön war zu sehen, wie sich der Kindergarten im Laufe der Zeit – auch räumlich – weiterentwickelt und verändert hat.

Ein so umfangreiches Fest wäre ohne die Unterstützung vieler helfender Hände nicht möglich gewesen. Daher dankt das Kindergarten-Team in seiner Mitteilung auch den vielen Helfern.