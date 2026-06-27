Kindergarten Zwergehüsli in Steinen: Zeitreise durch 55 Jahre Kindergartengeschichte

Im evangelischen Kindergarten Zwergehüsli in Steinen-Schlächtenhaus wurde das 55-jährige Bestehen mit einem bunten Programm gefeiert, bei dem die Kinder selbst im Mittelpunkt standen.
Die Feier war laut Mitteilung des Kindergartens ein Tag voller Begegnungen, voller Freude und angefüllt mit gemeinsamen Erinnerungen. Ein Höhepunkt war die Aufführung der Geschichte vom „Regenbogenfisch“ nach dem Kinderbuch von Marcus Pfister. Mit viel Begeisterung, Kreativität und Freude präsentierten die Kinder ihre Geschichte und berührten damit die Herzen der Gäste.