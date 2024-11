Kindergarten Windrad: Mehr Betreuungsplätze nach Umbau in Erdmannsweiler

Mehr Betreuungsplätze nach Umbau in Erdmannsweiler

1 Augenfälligste Veränderung ist der Anbau ans Kindergartengebäude. Darin ist nun das Leitungsbüro untergebracht – dadurch kann die Fläche im Bestandsgebäude besser genutzt werden. Foto: Helen Moser

40 Plätze hat der Kindergarten Windrad in Erdmannsweiler – und das eigentlich schon seit seiner Eröffnung 1990. Nun sind endlich auch die baulichen Voraussetzungen für die Betreuung so vieler Kinder beschaffen. Gefeiert wird das mit einem Tag der offenen Tür.









(Vor)Freude liegt in den Räumen des Kindergartens Windrad in Erdmannsweiler in der Luft – Freude über die neuen Möglichkeiten nach Umbau und Erweiterung und Vorfreude auf kommenden Samstag, 23. November, wenn die Neuerungen bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert werden.