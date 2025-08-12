Kindergarten Vöhrenbach: Nicht jeder Wunsch wird erfüllt

Laut Stadt gibt es in Vöhrenbach in den Kindergärten St. Martin und Hammereisenbach derzeit genügend Plätze. Für St. Johann gibt es allerdings eine Warteliste.
Wie jedes Jahr muss der Gemeinderat den Bedarf an Kindergartenplätzen überprüfen. Der Gemeinderat bestätigte den Vorschlag der Verwaltung. Aufgrund der vorliegenden Anmeldungen und auch zu erwarteten neuen Kindern geht die Verwaltung davon aus, dass im kommenden Kindergartenjahr sowie in den folgenden drei Jahren genügend Plätze zur Verfügung stehen, so dass auch immer der Rechtsanspruch für die Betreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr erfüllt werden kann. Die Belegungszahlen wurden daher nicht geändert.