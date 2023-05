Was die „Mai-Scherzbolde“ mit dem Aufbau eines „Checkpoint Heiko“ ausdrücken wollten, weiß der Ortsvorsteher von Lautlingen, der seit 2019 fast täglich im Ortsamt und seit Jahrzehnten regelmäßig im Stauffenberg-Schloss ist – und somit oft beobachtet, was ringsum vor sich geht: „Einer Hand voll Eltern, die es eilig haben und dann zudem nicht gerade langsam fahren“, sei das Schild an der schmalen Auffahrt zum Unteren Tor des Schlossareals und zum Kindergarten St. Michael rechts vor dem Tor ein Dorn im Auge. Sie wollten ihren Nachwuchs gerne so schnell wie möglich absetzen oder abholen – was für die Kinder gefährlich werden könne.

Foto: Eyrich

Ein Schild, das die Durchfahrt zu den vier Stellplätzen unterhalb des Tores nur Berechtigten erlaube, stehe seit mehr als 20 Jahren, erklärt Melle, „und wenn wir es entfernten, hätten wir morgen 80 Eltern, die zum Kindergarten fahren.“

Die Allermeisten freilich nähmen das Verbot ernst, einige allerdings nicht, und deshalb sei inzwischen ein größeres, ausdrücklicheres Schild dort angebracht worden – in Absprache mit Polizei und Ordnungsamt.

Das hatte Mai-Scherzbolde motiviert, eine Art Wachposten mit Wachmann – das Gesicht war das des Ortsvorstehers – an der Auffahrt zu platzieren. „Um mich geht es hier gar nicht“, sagt Melle, der diesen persönlichen Bezug gelassen nimmt. „Ich habe in meiner Jugend selbst Mai-Scherze gemacht.“ Beim nachgebildeten Maschinengewehr, das am 1. Mai frühmorgens noch vor dem „Checkpoint“ gelegen war, hört der Spaß für ihn allerdings auf.

Ausnahmen für einige Autofahrer sind nicht vermeidbar

Dass beim Durchfahrtverbot Ausnahmeregelungen für bestimmte Personen gälten, lasse sich nicht vermeiden, erklärt Melle. Sowohl das Schwesternhaus neben dem Kindergarten als auch das „Forsthaus“ auf dem Schlossareal, in dem auch das Ortsamt untergebracht ist, seien bewohnt, der Parkplatz der Bewohner liege unterhalb des Forsthauses hinter dem Schwesternhaus und sei nur über die Auffahrt erreichbar. Dass Melle selbst auf einem der vier Stellplätze beim Tor parken darf, ist der Tatsache geschuldet, dass er trotz stark eingeschränkter Mobilität nach mehreren Rückenoperationen seinen Arbeitsplatz erreichen müsse. „Wer meine Schwerbehinderung auf sich nimmt, darf dafür gerne auf dem Stellplatz parken“, sagt er. Und außerdem müsse es möglich sein, mobilitätseingeschränkte Besucher von Schloss und Schloss-Scheuer dorthin zu fahren.

Foto: Eyrich

Nicht zuletzt sei gelegentlich Lieferverkehr zum Schloss oder dem Bürgerhaus „Schloss-Scheuer“, etwa bei Veranstaltungen, notwendig. „Aber außerhalb der Kindergarten-Öffnungszeiten.“

Mehr Stellplätze seien aufgrund der alten Bäume und der Eigentumsverhältnisse vor dem Schlosstor nicht möglich, erklärt Melle.

Den Rettungsweg blockieren die Vorhängeschlösser nicht

Die Vorhängeschlösser, die am oberen Schlosstor angebracht worden seien, um Autos auf dem Schlossareal und das Blockieren von Rettungswegen zu verhindern, könnten mit einem Generalschlüssel, der auch im Bürgerhaus hinterlegt sei, geöffnet werden, kommentiert Melle den Vorwurf der Mai-Scherzbolde, dass das Vorhängeschloss ja dann selbst die Rettungswege verschließe. „Die Feuerwehr hat von Anfang an einen Schlüssel dafür, und die Verantwortlichen bei Veranstaltungen, wenn potenziell der Rettungsdienst hereinfahren muss, ebenfalls“, betont der Ortsvorsteher. Das Einfahrverbot für alle Fahrzeuge bestehe schon seit Jahrzehnten – dennoch werde es, wie erst am vergangenen Wochenende zum Nachteil der Besucher, immer wieder missachtet..