Viele Einwohner von Tennenbronn wollten hören, wie die Ortschaftsräte über den Hallenbau und den Kindergarten entscheiden.

Die evangelische Kirchengemeinde Tennenbronn hat beantragt, im laufenden Haushalt der Stadt bereitgestellte Mittel von 101 388 Euro umzuwidmen.















Schramberg-Tennenbronn - Mit dem Betrag sollte eigentlich der vierte Bauabschnitt für den Umbau im evangelischen Kindergarten Regenbogen finanziert werden, erklärte Kerstin Flaig vom Fachbereich Kultur und Soziales nun im Ortschaftsrat.

Eine kürzlich erfolgte sicherheitstechnische Begutachtung der Kirche als Träger des Kindergartens habe aber mehrere Mängel festgestellt, die vorrangig behoben werden müssten. Dazu gehörten Maßnahmen für den Brandschutz, Fluchtwege, Lärmschutz, Erneuerung eines Verteilerkastens im Elektroraum sowie für die neu angelegte Treppe ins Obergeschoss. Dort soll in den Bewegungsräumen bruchsicheres Glas eingebaut werden.

Räte von Mängeln überrascht

Über diese Mängel nach dem Umbau zeigten sich einige Ortschaftsräte überrascht; in dem in den vergangenen drei Jahren umgebauten Gebäude dürften nicht so viele und so schwerwiegende Sicherheitsmängel auftreten. Mit den Umbauten in bisher drei Bauabschnitten sollten die Bedingungen in der Einrichtung verbessert und nicht neue Mängel eingebaut werden, hieß es. Da stelle sich die Frage, ob bei der Planung Fehler gemacht wurden und wer dafür die Verantwortung trage und möglicherweise haften müsse.

Träger soll schnell reagieren

Oskar Rapp stellte die Frage, ob demnächst im katholischen Kindergarten mit ähnlichen Problemen zu rechnen sei. Wie andere Räte betonte Reinhard Günter, dass sicherheitsrelevante Mängel durch den Träger schnell zu beheben seien und deshalb die Umwidmung der städtischen Mittel angebracht sei. Wolfgang Haberstroh betonte, dass Vorschriften oft innerhalb sehr kurzer Zeit verändert und durchgesetzt werden. Patrick Flaig wollte vor einer Umwidmung die neuen Maßnahmen und ihre Kosten bewerten, erst dann könne man entscheiden.

Erst mal vertagen

Das bekräftigte auch Ortsvorsteher Manfred Moosmann und schlug vor, die Entscheidung zu vertagen, um die Maßnahmen zu bewerten und die Kosten zu klären. Das wurde von den Ortschaftsräten einstimmig beschlossen. Aus diesem Grund hat die Verwaltung den Tagesordnungspunkt aus dem Plan des Verwaltungsausschusses am gestrigen Donnerstag gestrichen.