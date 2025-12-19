Kindergarten St. Martin Furtwangen: Es bleibt beim Untergeschoss

Die Sanierung schreitet weiter voran. Eine Änderung in der Reihenfolge der Maßnahmen, wie von der Kirche gewünscht, lehnt der Gemeinderat ab. Zuerst kommt das UG dran.
Als besonders wichtig eingeschätzt wurde weiterhin die Sanierung im Untergeschoss, wo die eindringende Feuchtigkeit für massive Probleme am Bau sorgt. Der Gemeinderat hatte bei der Planung beschlossen, den Bauabschnitt sieben (BA7) mit der Sanierung im Untergeschoss des Kindergartens vorzuziehen und den Bauabschnitt sechs (BA6, Flur) erst anschließend anzugehen.