Forscherzeit hat es nun im Kindergarten St. Elisabeth in Horb-Altheim gegeben.

Der katholische Kindergarten St. Elisabeth Altheim ist ein zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“. Deshalb hat er sich auch dieses Jahr wieder an der Forscherzeit der „Stiftung Kinder forschen“ beteiligt.

Zum Thema „Entdecken, Forschen, Freisein“ durften die Kinder in einer Kinderkonferenz in ihren Gruppen selbst und frei bestimmen, zu welchen Themen sie forschen und experimentieren wollen.

Lesen Sie auch

Nun war es soweit – zur Begrüßung flog das „Technolinchen“ zum Lied „Über den Wolken“ ganz frei in den Bewegungsraum, in dem schon alle Kinder gespannt warteten. Technolinchen besprach mit den Kindern das Thema „Freiheit“ und hat die Themen vorgestellt, die in den einzelnen Gruppen von den Kindern ausgesucht wurden.

Experimenten bringen interessante Ergebnisse

Die Regenbogengruppe hatte sich das Thema Wasser ausgesucht; die blaue Sonnen-Blumengruppe das Thema „Schnecken und Zauberflummi“, die grüne Sonnen-Blumengruppe „Wasser mit Luftballons“ und die Sternengruppe „Alles was rollt“. Neugierig und gespannt haben die Kinder zu ihren Themen experimentiert und ausprobiert. Es gab dabei lustige Überraschungen, wie zum Beispiel, dass die Gießkanne „blubbert und pupst“, wenn die Luft aus dem aufgeblasenen, übergestülpten Luftballon zurücksprudelt ins Wasser, in der Gießkanne.

Auch die Frage, ob Schnecken Ohren haben und alles Wissenswerte über sie, wurde erforscht. Die Herstellung des „Zauberflummis“, mit der Masse aus Speisestärke und Öl im Luftballon , war auch eine tolle matschige Erfahrung. Das Thema „Was schwimmt und was nicht“, war ebenfalls sehr spannend – wer hätte gedacht, dass eine schwere Banane oder ein Apfel schwimmt?! Und bei den „Kleinsten“ gab es viel zu staunen darüber was rollt und was nicht, wie schnell etwas rollt, aus welcher Höhe das Rollen funktioniert …

Ein paar Tage später haben sich die Kinder wieder gemeinsam im Bewegungsraum getroffen, um die Forscherzeit gemeinsam zu beenden. Nachdem Technolinchen die Kinder wieder begrüßte, durfte jede Gruppe den anderen eines ihrer Experimente vorstellen. Nach dem Lied „Freude, Freiheit, Liebe, Mut“, zu dem die Kinder frei tanzen durften, gab es dann noch eine Überraschung für die Kinder.

Forscherzeit geht mit leckerem Eis zu Ende

Es war eine Eisdiele aufgebaut mit verschiedenen Zutaten wie Haferchrunchys, Streusel, Erdbeeren, Heidelbeeren, Erdbeersoße, Waffeln. Jedes Kind durfte wählen, was es zu seiner Eiskugel haben wollte. So lecker ging die spannende Forscherzeit zu Ende.