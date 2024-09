In den ersten Wochen des neuen Kindergartenjahres beschäftigen sich die Kindergartenkinder des Kindergartens St. Josef Waldmössingen verstärkt mit dem Thema Verhalten im Straßenverkehr.

Kinder verhalten sich im Straßenverkehr anders als Erwachsene, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit. Deswegen sei es entscheidend, dass schon die Jüngsten die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr kennen. Hierbei setzt das Kids-Projekt in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Baden-Württemberg an. Spielerisch vermittelt es die ersten Verkehrsregeln an Kindergartenkinder.

Auf das Alter abgestimmt

Abgestimmt auf die verschiedenen Altersgruppen wird das Thema in verschiedenen Bildungsbereichen bearbeitet. Im Musikzimmer singen die Kinder Lieder mit Inhalten zum Straßenverkehr Im Kreativzimmer stellen die Kinder ihre eigenen Schilder her und im Bewegungsraum, im Garten und im Bauzimmer können eigene Parcours aufgebaut werden.

Bücher zum Thema

Im Bücherzimmer werden Bilderbücher zum Thema betrachtet. Innerhalb der Morgenkreise wird das Thema auch auf verschiedene Weise aufgegriffen und mit Sachgesprächen thematisiert. Bei Spaziergängen im Dorf können die Regeln „live“ geprobt und vor Ort besprochen werden.

Als Besonderheit hatte die Einrichtung Besuch von den Mitarbeitern der Deutschen Verkehrswacht Baden-Württemberg mit dem Mobil „für KIDS“ – Verkehrsparcours für Kindergärten. Bei „KIDS“ werden die Kindergartenkinder zu kleinen Autofahrerinnen und Autofahrern. Sie üben die Verkehrsregeln auf Bobby-Cars oder in kleinen E-Autos. Ausgebildete Moderierende aus den Verkehrswachten in Baden-Württemberg begleiten die Kinder durch den Parcours.