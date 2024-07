Kindergarten „Reute“ in Bisingen: Begrüntes Atrium mit Sandkasten

1 Hier könnten bald die Parkplätze für die zukünftige Kindertageseinrichtung „Reute“ entstehen. Foto: Hoffmann

Für die zukünftige Kindertageseinrichtung „Reute“ in Bisingen liegt ein neuer Entwurf vor, der auch einen großzügigen Außenspielbereich vorsieht. Ebenso großzügig soll laut Plan der Platz für Autos von Eltern und Erziehern bemessen sein.









Die Zeit drängt, die Pläne werden konkreter: Den seit Juni weiter überarbeiteten Entwurf für die zukünftige Kindertagesstätte „Reute“ in der Bisinger Bahnhofstraße will das Architekturbüro Beuter aus Haigerloch in der kommenden Gemeinderatsitzung am Dienstag vorstellen.