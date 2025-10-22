Kindergarten Marienberg: Zügiger Ersatz für marode Spielgeräte in Sulgen

Im Verwaltungsausschuss berichtete Abteilungsleiterin Kerstin Flaig, dass die katholische Kirchengemeinde Schramberg-Sulgen kurz vor der Sommerpause die Stadtverwaltung darüber informierte habe, dass einige Spielgeräte der Außenstelle Marienberg des Kindergarten Wittum bei der Sicherheitsprüfung bemängelt und deshalb abgebaut wurden. Aktuell verfügen die Kinder im Haus Marienberg deshalb über fast keine Außenspielmöglichkeiten mehr. Laut Mitteilung der Kirchengemeinde gebe es nur noch eine Rutsche, einen Sandkasten und eine Schaukel für ein Kind. „Aufgrund der Lage können alternative, bewegliche Spielgeräte nicht aufgebaut werden, da der Wind in dieser Gegend stark bläst und bereits schlechte Erfahrungen vorliegen“, führte Flaig weiter aus.

Für die Ersatzbeschaffungen habe ein Architektenbüro die Gesamtkosten auf knapp 50 900 Euro brutto geschätzt. Dazu könnten noch Erdarbeiten für die Fundamente und den Fallschutz kommen. Der städtische Zuschuss läge gemäß dem Kindergartenvertrag bei 80 Prozent und damit bei rund 40 700 Euro. „Im Haushalt 2025 sind für diese außerplanmäßige Maßnahme keine Mittel vorhanden und wurden daher im Rahmen der Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2026 angemeldet“, erläuterte Flaig. Über den Zuschussantrag könne nach dem üblichen Verfahren dann erst bei den Haushaltsberatungen für 2026 entschieden werden. „Die Maßnahme soll jedoch noch in 2025 begonnen werden, da Außenspielmöglichkeiten wichtig für die motorische Entwicklung, Sozialkompetenz und Entspannung der Kinder sind. Die derzeitigen Einschränkungen beeinträchtigen die Bildungs- und Entwicklungsqualität der Kinder erheblich“, sprach sich Flaig für ein flexibles Verfahren aus.

Vermeidung von Lieferverzögerungen

Bereits jetzt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen, ermögliche einen frühen Start der Maßnahme: „Auch wenn der Zuschuss erst im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026 bewilligt wird, wäre ein früher Baubeginn nicht förderschädlich und vermeidet Liefer- und Bauverzögerungen.“ Aus der Unbedenklichkeitsbescheinigung entstehe allerdings formal kein Anspruch auf eine Bewilligung eines Zuschusses im Jahr 2026: „Das Risiko einer Ablehnung verbleibt bei der Kirchengemeinde.“ Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr bestätigte , die Unbedenklichkeitsbescheinigung bedeute nicht, dass der Gemeinderat den Zuschuss schon bewillige. Das sei Sache der Haushaltsplanberatungen.

Allerdings zeigten die Ausschussmitglieder sich einig, das eine gute Ausstattung Kitas wichtig sei, wie es Thomas Brantner (CDU) versicherte. Lara Kiolbassa (SPD/Buntspecht) meinte, dass man am jetzigen Zustand des Außengeländes etwas machen müsse. Jürgen Reuter (Aktive Bürger) sprach sich ebenfalls für einen vorzeitigen Start aus, „damit das ausgesäte Gras noch grün werden kann“.

Und so beschloss der Ausschuss, der katholischen Kirchengemeinde die Unbedenklichkeit zu bescheinigen. Bei den Haushaltsplanberatungen im November muss der Gemeinderat dann entscheiden, ob er den Zuschuss bewilligt.