Kindergarten Marienberg: Zügiger Ersatz für marode Spielgeräte in Sulgen

Damit der Kindergarten Marienberg in Sulgen notwendige Spielgeräte schneller beschaffen kann, erhält die katholische Kirchengemeinde vorab die Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Im Verwaltungsausschuss berichtete Abteilungsleiterin Kerstin Flaig, dass die katholische Kirchengemeinde Schramberg-Sulgen kurz vor der Sommerpause die Stadtverwaltung darüber informierte habe, dass einige Spielgeräte der Außenstelle Marienberg des Kindergarten Wittum bei der Sicherheitsprüfung bemängelt und deshalb abgebaut wurden. Aktuell verfügen die Kinder im Haus Marienberg deshalb über fast keine Außenspielmöglichkeiten mehr. Laut Mitteilung der Kirchengemeinde gebe es nur noch eine Rutsche, einen Sandkasten und eine Schaukel für ein Kind. „Aufgrund der Lage können alternative, bewegliche Spielgeräte nicht aufgebaut werden, da der Wind in dieser Gegend stark bläst und bereits schlechte Erfahrungen vorliegen“, führte Flaig weiter aus.