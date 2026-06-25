Kindergarten Locherhof: Hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahre

In Eschbronn steigen die Kinderzahlen seit 2019 stetig. Eine hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen kann erstmals ab September befriedigt werden.

Der Gemeinderat sprach über die Kindergartenbedarfsplanung für die Kindergartenjahre 2026 und 2027. Sie ist geprägt von steigenden Kinderzahlen, hoher Nachfrage nach Plätzen für Kinder unter drei Jahre (U3) und verlängerten Öffnungszeiten sowie der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens mit erstmals zwei Krippengruppen im Angebot.

Bürgermeister Franz Moser sprach von etlichen, nicht kalkulierbaren Parametern wie Zuzüge infolge Bautätigkeit im Wohnungsbau sowie allgemeine Zu- und Wegzüge. Zudem könne die wirtschaftliche Entwicklung die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für U3-Kinder negativ beeinflussen.

Wie eine Statistik des Landesamtes verdeutlichte, hatte die Gemeinde bei der Anzahl von Unter-Sechsjährigen in 2019 mit 73 Kindern einen Tiefpunkt mit einer Delle. Zum Ende des Jahres 2024 ist sie auf 138 Kinder unter sechs Jahre gestiegen, fast eine Verdoppelung.

Mehr Kinder, größere Herausforderungen

„Diese positive Entwicklung ist gut für die Gemeinde, stellt sie aber vor Herausforderungen, denen wir uns stellen“, bekräftigte der Bürgermeister. Zum neuen Kindergartenjahr 2026/2027 ab September kann die Gemeinde einschließlich des Naturkindergartens 78 Ü3-Plätze und 20 U3-Plätze anbieten.

Dem gegenüber steht ein Bedarf von 98 Plätzen im Ü3-Bereich, sofern alle Kinder im Ort ab drei Jahren den Kindergarten besuchen und nach Vollendung des sechsten Lebensjahres in die Grundschule wechseln. In der Erhebung nicht berücksichtigt seien Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt seien, und aus Schönbronn.

Letztere seien ein bis zwei Kinder pro Jahrgang, informierte Moser. Bei der Umfrage im Herbst 2025 sei für das Kindergartenjahr 2026/2027 ein Bedarf von 71 Plätzen angemeldet worden, für 2027/2028 58 Plätze. Die Rücklaufquote der Umfrage von 71 Prozent stelle zwar ein gutes Ergebnis dar. Allerdings könne nicht davon ausgegangen werden, dass 29 Prozent der Eltern kein Interesse an einem Kindergartenplatz hätten.

Prognose im U3-Bereich

Im U3-Bereich sei die Prognose deutlich schwieriger. Theoretisch ergebe sich ein Bedarf von 26 Plätzen, angemeldet worden seien 22 Kinder. „Der Bedarf besteht nicht durchgängig und nicht gleichzeitig, weil Kinder mit dem dritten Geburtstag in die Ü3-Betreuung wechseln“, erklärte der Rathauschef.

Der Naturkindergarten wird im September 2026 mit 17 Kinder starten und in der Folgezeit mit 20 Kindern voll belegt sein. Den neuen Kindergarten Eschbronn werden ab September zunächst 58 Ü3-Kinder und 17 U3-Kinder besuchen und im Laufe des Kindergartenjahres auf 74 Kinder, beziehungsweise 22 Kinder ansteigen.

Platz-Sharing möglich

Bei den Krippengruppen kommt dann das Platz-Sharing zur Anwendung. „Wenn Eltern sagen, sie bräuchten für ihr Kind nur eine Betreuung für drei Tage, können wir einen weiteren Platz für zwei Tage anbieten. Dadurch sind wir in der Lage, den Bedarf zu decken“, versicherte Kindergartenleiter Holger Schaible.

Die Gemeinderäte nahmen die vorgelegte Bedarfsplanung zustimmend zur Kenntnis.