Dabei geht um die Umsetzung eines sexualpädagogischen Konzepts, bei dem der Kindergarten die Eltern unterstützen und begleiten möchte. Für die „Reise zu unserem Körper“, so heißt es in dem Schreiben, würden klare Regeln gelten, auf deren Einhaltung die Erzieherinnen achten würden.

So weit, so gut. Aber dann folgen Inhalte, die mitunter nur schwer verdaulich sind. „Das Kind zieht nur so viele Kleidungsstücke aus, wie es freiwillig möchte“, heißt es weiter. „Es werden keine Gegenstände und Finger in Körperöffnungen gesteckt“, lautet ein weiterer Satz. „Nur Dinge spielen, die allen Spaß machen“, heißt ein weiterer Satz, der im besten Fall äußerst unglücklich formuliert ist. Das Ganze solle in Rückzugsräumen geschehen, der vor den Blicken Fremder geschützt ist.

Dieser Brief an die Eltern verbreitete sich über die sozialen Medien in rasender Geschwindigkeit. Im Kindergarten Maria Königin gibt es zunächst keine Auskunft, wie eine Mitarbeiterin erklärt. Dabei ist das Telefon am Ohr, das sicherlich den ganzen Donnerstag Vormittag kaum still stand.

Virale Welle losgetreten

Viele gehen auf die Barrikaden. Sven Frielingsdorf, Vater eines Kindes, das den Kindergarten Maria Königin besucht, hat die „virale Welle“ in den sozialen Netzwerken losgetreten, indem er das Schreiben publik machte. Ihn stört vor allem eins: „Dass die Eltern nicht befragt und über deren Kopf hinweg entschieden wurde“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Eins ist ihm aber sehr wichtig: „Zu den Erzieherinnen und Erziehern habe ich vollstes Vertrauen. Für sie lege ich die Hand ins Feuer“, betont er. Eine Hetzjagd gegen das Team finde er unerträglich. Frielingsdorf hätte aber zumindest einen Elternabend vor solch einer Maßnahme erwartet.

Dort, so ist er sich sicher, hätte das Thema sicherlich auf gar keinen Fall eine Mehrheit gefunden. Kinder hätten im Alter von etwa fünf Jahren einfach noch nicht die emotionale Reife für ein solches Thema. Zudem gehöre so etwas in die Familien und nicht in den Kindergarten. Er hofft nun auf ein klärendes Gespräch zwischen Kindergartenleitung, Träger und den Eltern. Zentrale Frage sei: „Warum wurden die Eltern übergangen?“.

Falsches Schamgefühl

Manuela Gasch aus Schramberg empört sich: „Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich das gelesen habe“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Kind in diesem Alter sei hier überhaupt noch nicht entscheidungsfähig. Zudem werde ein völlig falsches Schamgefühl entwickelt, das den Kindern schade. Das Kinder lerne so nicht „Nein“ zu sagen. „Wo sind wir denn?“, ereifert sich Manuela Gasch. Eine solche Sexualerziehung gehöre in den privaten Bereich, meint sie. Ihre Tochter überlege sich nun sogar, ob sie ein angestrebtes Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einem Kindergarten überhaupt machen solle.

Auch der gebürtige Schramberger Peter Spörl war völlig perplex: „Warum müssen wir alles sexualisieren?“, fragt er sich. Dahinter glaubt er politische Entscheidungen. „Ein Raum, in dem sich die Kinder anfassen und ein Erwachsener schaut zu? Das ist ein absolutes No-Go“, sagt Spörl. „Nicht normal“, befindet er. Die Früherziehung solle zuhause erfolgen.

Umgang mit der Sexualität

„Ich halte diese E-Mail für höchst fragwürdig und den ,pädagogischen Hintergrund’ dazu auch“, schreibt eine Mutter, deren Kind aber nicht den Kindergarten Maria Königin besucht. „Ohne jegliches Einverständnis der Eltern und ohne irgendeine vorherige Absprache oder Ankündigung wurde ein, wie ich es nenne würde ,Dark Room’ zur Verfügung gestellt, in welchem sich die Kinder ausziehen und anfassen dürfen und es wird erst dazwischen gegangen, wenn das Kind explizit ,Stopp’ oder ,Nein’ sagt. Wie viele Kinder in diesem Alter gibt es die das schon genau so kommunizieren können?“, fragt sie sich.

Sie geht sogar noch einen Schritt weiter: „Dann sitzt dabei noch ein Erwachsener, von dem auch keiner sicher weiß, inwieweit er die Kinder zu etwas anleitet, was ihm in einem Video viel Geld bringen würde“. Sexuelle Aufklärung müsse in diesem Alter noch nicht sein und vor allem nicht in diesem Ausmaß und schon gar nicht in einer Räumlichkeit, die nicht das Zuhause der Kinder sei. „Ich hoffe, dass sowas unterbunden wird und schon gar nicht stattfindet ohne Einwilligung der Eltern. Ich hoffe, dass den Machern dieses ,Sexualpädagogischen Konzeptes’ auffällt, was für eine Abstrusität dieses Unterfangen ist, egal wie schön sie es auch verbal umschmücken“, befindet die Mutter.

„Extrem unglücklich geschrieben“ sei das Ganze, befindet eine Erzieherin eines anderen Kindergartens aus dem Raum Schramberg. Von der Landesregierung sei bereits 2018 die Umsetzung eines sogenannten Schutzkonzeptes angeregt worden. „Wie soll man im Kindergarten mit dem Thema Sexualität umgehen?“, heißt es dort beispielsweise. Jede Einrichtung könne aber selbst wählen, wie und ob dieses Thema aufgegriffen werden soll.

Reaktionen im Internet

Auch in der Öffentlichkeit wurde das Schreiben prompt angeregt diskutiert – so wurde es am Mittwoch in einer Schramberger Facebook-Gruppe geteilt. In den Kommentaren darunter war der Aufschrei groß: Während einige ob des Inhalts fragen, ob es sich um einen Scherz handelt („Des ist nicht ernst gemeint?“ oder „Kann ich nicht glauben!“) bezeichnen die meisten das beschriebene Konzept als „abartig“ oder „krank“.

Wiederum andere Nutzer appellieren, vor dem großen Aufschrei den Dialog zu suchen („Hetze und Wellen machen ist leider ein falscher Weg, egal, ob ich das Gut heiße oder nicht.“), fragen nach Hintergrundinformationen und Fakten und bitten, „auf den Ton zu achten“. Eine Nutzerin kann die Aufregung nicht verstehen: „Was für eine Welle wegen einem Schreiben dass hier, Kilometer weit entfernt, und in einem anderen Bundesland genauso verschickt wird.“ Im Prinzip stehe dort nur, „dass Doktorspiele geduldet werden solange alle beteiligten Kinder das machen möchten“ – das habe man früher doch auch gemacht.

Die Schuld bei den Erziehern zu suchen sei falsch, betont ein Facebook-Nutzer – die Anordnung solcher Konzepte komme von oben („Schaut euch einfach alle mal die Lehrpläne für Pädagogisches Fachpersonal an“). Er prangert an, dass ein solches überhaupt angewandt wird („Niemand außer uns sollte das Recht besitzen, über die sexuelle Früherziehung unserer Kinder zu entscheiden“) und bemängelt die fehlende Kommunikation mit den Eltern („Ohne mit uns das im richtigen Rahmen besprochen zu haben“).

Stellungnahme von Pfarrer und Kindergartengeschäftsführung

Pfarrer Harald Dörflinger und Beatrix Zimmermann von der Kindergartengeschäftsführung aus Villingen

geben zu dem am Mittwoch versendeten Elternbrief „Rückzugsraum für Kinder“ offiziell diese Stellungnahme ab: „ Bezüglich des am 26.04.2023 versendeten Elternbriefes ,Rückzugsraum für Kinder' und den dadurch ausgelösten Irritationen möchten wir von Seiten des Trägers in Abstimmung mit der Leitung des Kindergartens „Maria Königin“ wie folgt Stellung nehmen: Der Kindergarten ‚Maria Königin‘ ist für Kinder ein sicherer Ort. Eltern sollen wissen und fühlen, dass ihre Kinder dort gut aufgehoben sind und pädagogisch hochwertig betreut werden. Der Brief ‚Rückzugsraum für Kinder‘ vom Mittwoch hat unter den Eltern Irritationen ausgelöst – sowohl inhaltlich als auch die Form der Kommunikation. Wir bedauern dies und nehmen die zahlreichen Rückmeldungen als Träger und Leitung sehr ernst. Deshalb haben wir umgehend reagiert: Die in dem Elternbrief angekündigte ‚Rückzugsmöglichkeit‘ für Kinder zur Entdeckung der eigenen Körperlichkeit wird nicht umgesetzt und ersatzlos gestrichen. Wir werden über den Brief und die dadurch ausgelösten Irritationen weiter im Gespräch mit den Eltern sein. Zum Hintergrund: Die körperliche Entwicklung ist ein wichtiger und elementarer Bestandteil in der kindlichen Entwicklung, wobei die individuellen Bedürfnisse unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Diese Entwicklung geschieht sowohl zu Hause, als auch im Alltag unserer Kindertageseinrichtungen. Dies müssen wir in unserem pädagogischen Handeln entsprechend berücksichtigen – aber nur im direkten Austausch mit den Eltern.“