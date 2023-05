In der Einwohnerfragestunde des Ortschaftsrats Tennenbronn machte Sven Frielingsdorf das Schreiben des Kindergartens Maria Königin an die Eltern zum Thema.

In dem Brief an die Eltern von Ende April wurde über ein pädagogisches Konzept des Kindergartens zur Sexualerziehung informiert. Dabei sollten sich die Kinder in „Rückzugsräumen“ unter Aufsicht von Erzieherinnen auf „eine Reise zu unserem Körper“ begeben.

In dem Schreiben wurden einige Regeln dazu aufgeführt, die in ihrer Eindeutigkeit zu Empörung einzelner Eltern führten. Dies führte bei dem Vater Sven Frielingsdorf dazu, den Elternbrief in sozialen Netzen zu veröffentlichen.

Konzept wird nicht umgesetzt

Auch im Ortschaftsrat empörte er sich, dass die Eltern über die Pläne der Erzieherinnen zuvor nicht informiert wurden und erwartete Erklärungen der Ortschaftsräte.

Ortsvorsteher Manfred Moosmann stellte klar, dass in der Fragestunde keine Diskussion im Gremium möglich sei, sondern von ihm eine Frage beantwortet werde. Zu einer Diskussion könnte es unter Bekanntgaben am Schluss der Sitzung kommen, wenn sich Räte äußern wollten.

Er verwies darauf, dass die Gemeinde nicht Träger des Kindergartens sei, und die Mitarbeiterinnen in ihrem Schreiben die Eltern informieren wollten. Durch die Veröffentlichung des Briefes sei die laufende Diskussion erst losgetreten worden.

Der Kindergarten habe zu einem Elternabend am Donnerstag eingeladen, bei dem die Situation geklärt werden soll. Es sei von den Erzieherinnen aber schon entschieden worden, das Konzept nicht umzusetzen und keinen Rückzugsraum einzurichten.

Schutzkonzept für Gefahrenlagen

Kerstin Flaig, im Fachbereich 3 für Kindertagesstätten zuständig, erklärte auf Nachfrage von Manfred Moosmann, dass von den Teams der Kindergärten ein Schutzkonzept für Gefahrenlagen bearbeitet werde. Dabei seien in Absprache mit den Eltern Handlungsrichtlinien zu entwickeln.

Unter Bekanntgaben forderte Oskar Rapp, die Vorschläge aus dem Elternbrief im Kindergarten zu regeln und kritisierte die Veröffentlichung des Briefes in den Medien. Patrick Fleig sah den ersten Fehler in den Ankündigungen im Elternbrief und den zweiten Fehler in seiner Veröffentlichung in den sozialen Medien. Andere bekräftigten, dass man zuerst mit den beteiligten Erzieherinnen hätte sprechen müssen; wer eine Sensation brauche, der nutze soziale Netzwerke.