Kindergarten in Steinen: Neues Gartenzimmer für den Fröbelkindergarten

Der jetzt eingeweihte Raum soll Ruhe und Begegnung für Kinder, Eltern und Mitarbeiter bieten.
Neuer Name, neue Bedeutung: Der zuvor „Wohncontainer“ genannte Bau heißt künftig Gartenzimmer. Rund 70 Gäste folgten der Einladung zur Eröffnung, darunter Familien mit ihren Kindern, Mitarbeiter des Kindergartens, Pfarrer Ingo Meißner, der Elternbeirat, Fördervereinsmitglieder sowie Bürgermeister Gunther Braun. Zwei Musiker untermalten die Eröffnung mit Gitarrenstücken, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens.