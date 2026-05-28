Kindergarten in Steinen: Neues Gartenzimmer für den Fröbelkindergarten

Der jetzt eingeweihte Raum soll Ruhe und Begegnung für Kinder, Eltern und Mitarbeiter bieten.

Neuer Name, neue Bedeutung: Der zuvor „Wohncontainer“ genannte Bau heißt künftig Gartenzimmer. Rund 70 Gäste folgten der Einladung zur Eröffnung, darunter Familien mit ihren Kindern, Mitarbeiter des Kindergartens, Pfarrer Ingo Meißner, der Elternbeirat, Fördervereinsmitglieder sowie Bürgermeister Gunther Braun. Zwei Musiker untermalten die Eröffnung mit Gitarrenstücken, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens.

Mitarbeiter und die Kinder des Kindergartens begeisterten die Anwesenden mit einem gemeinsam umgedichteten Lied. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Kinderpunsch und Butterzopf wurde für Groß und Klein angeboten.

Die Idee für das Gartenzimmer stammt aus dem Jahr 2020; aus verschiedenen Gründen konnte das Projekt nicht sofort realisiert werden. Auf Anfrage habe die Gemeinde Steinen schnell zugestimmt. Aus Sicht des Kindergartens ist das Gartenzimmer eine deutliche Bereicherung, sagt Kindergartenleiter Björn Bauer: Es schaffe räumlich mehr Platz im Haupthaus, ermögliche ruhigere Arbeitsbedingungen und reduziere störende Ablenkungen.

Drei Sprachförderkräfte nutzen den Raum für gezielte Kleingruppenaktivitäten, Mitarbeiter können dort ruhige Pausen einlegen und Elterngespräche sowie Teammeetings abgehalten werden.

Das Projekt wurde maßgeblich durch die Unterstützung des Fördervereins ermöglicht. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 25.100 Euro. Ein besonderer Dank ging an den Förderverein für den Kindergarten sowie die Fördervereinsvorsitzende Corinna Fräulin für ihr großes Engagement, insbesondere im Zuge der zwei jährlich stattfindenden Frauenkleiderbörsen, die wichtige Einnahmen generieren.

Dominique Reuter-Bücker wurde laut der Mitteilung für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Planung des Gartenzimmers besonders gewürdigt. Dank galt auch dem Werkhof-Team, das Fundamente goss, Pflastersteine verlegte und den Graben für die Stromleitungen schuf, sowie der Gemeinde Steinen als Bauträger und Hauptfinanzierer für Fundamente, Materialien und Elektroinstallationen.