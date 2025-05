1 Das 50-jährige Bestehen des Kindergartens St. Johann wird gefeiert. Nach dem Gottesdienst präsentieren sich die Kleinen mit ihren Betreuerinnen und Gitarristin Lili Fischer (links), um „Wir feiern heut ein Fest“ und „Wir machen jeden Tag Musik“ zu singen. Foto: Siegfried Kouba Der Rohrbacher Kindergarten St. Johann feiert das 50-jährige Bestehen mit einem bunten Fest.







50 Jahre existiert der Kindergarten St. Johann der katholischen Kirchengemeinde in Rohrbach. Das war Anlass am vergangenen Sonntag mit einem Gottesdienst, der von Edeltraud Kienzler an der Orgel begleitet wurde, und einer weltlichen Fete zu feiern.