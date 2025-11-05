Kindergarten in Pfaffenweiler: Stadt nimmt Umbau in Angriff

Vorgesehen ist, den Kindergarten in Pfaffenweiler ab Mitte 2026 im laufenden Betrieb zu sanieren und zu erweitern. Die Planer rechnen mit einer Bauzeit von neun Monaten.
Einmal im Jahr kommt, wenn es zeitlich möglich ist, Bürgermeister Detlev Bührer in den Ortschaftsrat zur direkten Aussprache mit den Räten. In Pfaffenweiler anstehende Themen waren in erster Linie der Fortgang um das neue Feuerwehrhaus, die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte und die Erneuerung der Lüftungsanlage respektive Brandschutz in der Festhalle.