4 Auch im Namen seiner Vorgänger dankte Pfarrer Harald Bethäuser als Vertreter des Trägers, der katholischen Kirchengemeinde, Anita Schwer für 32 Jahre Kindergartenleitung. Foto: Heimpel

Abschied nach 32 Jahren: die Neukircher Kindergartenleiterin Anita Schwer wurde mit einer bunten Feier ihres Kindergartens offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Seit der Gründung dieses Kindergartens im September 1990 hatte sie diese Einrichtung aufgebaut und geleitet.















Furtwangen-Neukirch - Alles war rustikal geschmückt mit Heuballen und Milchkannen, zum Teil kamen die Besucher auch in Dirndl oder Lederhose. Denn, dies wurde an diesem Morgen mehrfach angesprochen, Anita Schwer ist ein großer Fan der "Zillertaler". Den Auftakt bildete ein Willkommen im Flur des Kindergartens, bei dem Anita Schwer der Dank der Kinder und ihre besten Wünsche für den Ruhestand, auf Fähnchen geschrieben, übergeben wurden. Dazu gehörte natürlich der Wunsch nach Gesundheit, aber auch ein Planschbecken oder gar ein Dinosaurier. Und dann folgte, ganz im Sinne von Anita Schwer, auch noch der Zillertaler Hochzeitsmarsch mit einem jungen Partner aus dem Kindergarten.

Nachfolgerin ist Sabrina Eschle

Die neue Kindergartenleiterin Sabrina Eschle begrüßte die Gäste zu dieser Party. Erster Festredner war die Geschäftsführerin des Neukircher Kindergartens Ruth Greitmann von der katholischen Verrechnungsstelle in Tannheim. Sie schilderte den Werdegang von Anita Schwer mit dem Start im Anerkennungsjahr und nachfolgend der Arbeit als Erzieherin in St. Peter. 1981 legte sie für sieben Jahre eine Pause als Hausfrau und Mutter ihrer drei Kinder ein. Von 1988 bis 1990 war sie im Kindergarten Titisee-Neustadt tätig. Im August 1990 begann sie ihre Tätigkeit im Kindergarten St. Andreas Neukirch, der einen Monat später offiziell eröffnet wurde.

Es waren Generationen

Im Namen des Elternbeirats dankten Sonja Hohenwallner und Carina Laule Anita Schwer für ihren Einsatz. Dabei machten sie deutlich, dass in vielen Fällen bereits die Eltern der jetzigen Kindergartenkinder selbst bei Anita Schwer den Kindergarten besucht hatten. 32 Jahre lang habe sie mit ihrem Engagement für strahlende Kinderaugen gesorgt. Getragen wird der Neukircher Kindergarten von der katholischen Pfarrgemeinde, so dass Pfarrer Harald Bethäuser, auch im Namen seiner verschiedenen Vorgänger, Anita Schwer für ihre Arbeit dankte. Er hob ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit hervor, wie er sie erlebt habe. Sie habe immer großes Interesse für die Anliegen des Kindergartens bewiesen. Beeindruckt zeigte er sich auch vom Dank eines Kindes auf einem der Fähnchen dafür, dass Anita Schwer ihnen immer von Jesus erzählt habe. Als Einlage gab es ein weiteres Spiel. Passend zum rustikalen Ambiente war es ein Bierkrug-Stemmen, bei dem Anita Schwer gegen vier Kinder antrat. Sie belegte hier allerdings nur den dritten Platz, Sieger wurde nach gut fünf Minuten mit erhobenem Bierkrug Emili.

Auch Glückwunsch-Post zum Anlass wurde verlesen, etwa der von der ehemaligen Kollegin Eva Heller kam. Ortsvorsteher Rainer Jung, der auch Bürgermeister Josef Herdner vertrat, hob hervor, dass Anita Schwer in 32 Jahren seit der Eröffnung dem Kindergarten ihren Stempel aufgedrückt habe. Sie habe immer ein offenes Ohr für neue Ideen und Entwicklungen gehabt. Besonders hob Rainer Jung hier das Projekt "Bildungshaus 3-10" hervor, mit dem Kindergarten und Schule unter einem Dach besonders gefördert werden. Selbst die Betreuung von Kleinkindern war immer wieder einmal möglich. Ebenso habe sie im Lauf der Jahre das warme Mittagessen für die Kinder organisiert. Weitere Highlights waren Veranstaltungen wie die Waldwoche, das Krippenspiel vor Ort im echten Stall, das beliebte Kilwifeuer oder der Neukircher Weihnachtsmarkt.

Ein blumiger Abschied

Anschließend musste Anita Schwer gegen drei Ehrengäste antreten bei einem Hammerspiel: Der Nagel musste, allerdings mit der Spitze des Hammers, in einen Baumstamm geklopft werden. Diesen Wettkampf gewann Ortsvorsteher Jung mit großem Vorsprung. Weitere Gratulanten waren Martina Ganter vom Gemeindeteam, Karin Lickert im Namen der Mitarbeiter und die ganze Schule mit ihren Lehrern. Die Kinder des Kindergartens hatten selbst einiges vorbereitet, unter anderem überreichten sie Anita Schwer jedes einzeln eine Blume. Abschließend dankte Anita Schwer für die vielen guten Wünsche und erinnerte auch an die ersten Tage im Kindergarten Neukirch, die mit Lampen-Putzen begannen, bevor dann wenig später die Arbeit mit 53 Kindern begann. Es habe in all den Jahren sicher Höhen und Tiefen gegeben. Besonders gerne erinnere sie sich aber an die Feste im Kindergarten.