Kindergarten in Lörrach-Brombach: Ein internationales Haus für die Kleinen

„Chum go luege“ war das Motto, die Besucher konnten sich über den Kindergarten informieren und in den Räumen umschauen. Die Leiterin der Villa Lila in Lörrach und des Kindergartens in Brombach, Michaela Sütterlin, erzählte unserer Zeitung von der langen Vergangenheit des ersten Kindergartens in Lörrach. Der älteste Teil des Hauses wurde im Jahr 1926 erbaut. Am 26. Juni um 16 Uhr findet daher die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen statt.

In der ehemaligen Wohnung der Schwester Rosa im 1. Stock des Hauses befindet sich nun der Rollenspielbereich des Kindergartens. Hier können die Kinder sich ausprobieren, in verschiedene Rollen schlüpfen und sozusagen Theater machen. Michaela Sütterlin ist es wichtig, das ein demokratisches Miteinander und eine emphatische Haltung schon bei den Kindern gefördert wird.

Die Kinder können selbst mitentscheiden

Mit einem Anteil von etwa 70 Prozent ist der Ausländeranteil hoch, aber auch das findet Sütterlin durchaus positiv. So könne man sich schon früh mit der jeweils anderen Kultur auseinandersetzen und zusammen wachsen. Auch unter den Mitarbeitern seien viele ausländische Mitbürgerinnen, es handele sich also quasi um ein internationales Haus. Es gibt auch zwei Gruppen, in den Kinder mit Förderbedarf zusammen mit den anderen Kindern spielen und lernen.

Den Räumen im Kindergarten sind Funktionen zugeordnet. So gibt es einen Baubereich, in dem die Kinder basteln und bauen können, sowie eine kleine Werkstatt. Im Musikzimmer können verschiedene Instrumente ausprobiert werden, im Atelierzimmer können sich die Kinder künstlerisch betätigen, in der Schreibwerkstatt geht es ums Lesen und Schreiben. Die Kinder dürfen sich den Spielort selbst aussuchen, auf kleinen Emporen aus Holz sind kleine Rückzugnischen gebaut worden, in die sich die Kinder zurückziehen können. Im Hof des Kindergartens sind viele Spiel - und Klettergeräte installiert, die hohen Bäume spenden im Sommer viel Schatten. Im „Restaurant“ gibt es morgens Frühstück, bei dessen Zubereitung die Kinder mithelfen dürfen und Mittagessen. Die Betreuer seien aber auch viel unterwegs mit den Kindern, erzählt uns Sütterlin, es werden viele Ausflüge zu Spielplätzen in der Umgebung, zum Einkaufen fürs Frühstück und Mittagessen oder in Tierparks gemacht. Zudem besteht auch eine Kooperation mit der gegenüberliegenden Hellbergschule, die Schüler der ersten Klasse können vor dem Unterricht zum Frühstück oder nach dem Unterricht zum Mittagessen kommen.

Benachbarte Velobörse des Fördervereins

Im Schulhof der Hellbergschule fand am selben Tag eine Velobörse statt, die vom Förderverein Dorfspatze organisiert wurde. Bei bestem Frühlingswetter warteten insgesamt 49 Fahrräder auf einen neuen Besitzer. Von kleinen Kinderrädern über Trekking Räder bis hin zu E-Bikes waren fast alle Fahrradarten vertreten. Die Preisspanne reichte von 50 Euro bis hin zu 1500 Euro für ein E-Bike.

Die Velobörse stieß auf gute Resonanz, laut Angela Wieg vom Verein Dorfspatze fanden 24 Fahrräder einen neuen Besitzer, also knapp die Hälfte. Als besonderer Service waren auch technikaffine Helfer des Vereins vor Ort, die beim Einstellen der Sattelhöhe oder anderen kleinen Schwierigkeiten mit Rat und Tat zur Seite standen. Am beliebtesten waren die Damenfahrräder sowie die Kinder- und Jugendfahrräder. Sehr angenehm sei laut Wieg die positive Resonanz der Verkäufer und Käufer gewesen, die neben der Provision die beiden Einrichtungen (Kindergarten Brombach und Villa Lila) auch mit einer Spende unterstützten. Dies sei für die Akteure natürlich auch eine tolle Motivation, für das „Dorf“ die Velobörse zu organisieren. Dank der Unterstützung durch die Hellbergschule, den Elternbeirat und der Elternschaft, konnte der Förderverein Dorfspatzen den Gewinn beider Veranstaltungen wieder für die Jüngsten der Kitas des Gemeindekindergarten Brombach und der Villa Lila zur Verfügung stellen.