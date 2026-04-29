Kindergarten in Lörrach-Brombach: Ein internationales Haus für die Kleinen

Im Gemeindekindergarten Brombach konnten Besucher beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung werfen.
„Chum go luege“ war das Motto, die Besucher konnten sich über den Kindergarten informieren und in den Räumen umschauen. Die Leiterin der Villa Lila in Lörrach und des Kindergartens in Brombach, Michaela Sütterlin, erzählte unserer Zeitung von der langen Vergangenheit des ersten Kindergartens in Lörrach. Der älteste Teil des Hauses wurde im Jahr 1926 erbaut. Am 26. Juni um 16 Uhr findet daher die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen statt.