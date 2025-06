Kindergarten Eschbronn: Die Baukosten steigen auf über 4,3 Millionen Euro

1 Im zweiten Anlauf hat es mit der Vergabe der Liftanlage für den neuen Kindergarten im Ortsteil Locherhof geklappt. Foto: Herzog Für den Umbau und die Erweiterung der ehemaligen Grundschule Locherhof zum Kindergarten hat der Gemeinderat nun auch den Aufzug-Auftrag vergeben







Link kopiert



In der April-Sitzung hatte der Gemeinderat, mit Ausnahme der Liftanlage, 15 Gewerke mit einem Umfang von rund drei Millionen Euro für die Kindergartenbaumaßnahme vergeben. Für das Los, Lieferung und Einbau eines Aufzuges, war in der Ausschreibung nur ein Angebot abgegeben worden, das allerdings mit rund 75 000 Euro drastisch über der Kostenberechnung von 45 000 Euro lag. Wegen Unwirtschaftlichkeit wurde das Gewerk nicht vergeben und erneut in beschränkter Form ausgeschrieben.