Kindergarten in Horb lehrt Vielfalt: Das bunte Leben von Tilda mit Down-Syndrom

Tilda ist vier Jahre alt, lacht und spielt wie andere Kinder. Was sie unterscheidet: Sie hat das Down-Syndrom. Im Kindergarten Sonnenschein in Grünmettstetten wurde darüber aufgeklärt.
„Gemeinsam statt einsam“ lautete das Motto des kürzlich stattgefundenen Welt-Down-Syndrom-Tags. Erzieherin Judith Kocheise griff das Thema im Katholischen Kindergarten „Sonnenschein“ in Grünmettstetten auf, wo sie seit eineinhalb Jahren die vierjährige Tilda aus Altheim als Integrationsfachkraft begleitet. Tilda ist mit dem Down-Syndrom, alias „Trisomie 21“, zur Welt gekommen, einer genetischen Besonderheit, bei der das 21. Chromosom dreifach statt zweifach vorhanden ist.