Kindergarten in Horb lehrt Vielfalt: Das bunte Leben von Tilda mit Down-Syndrom

Tilda ist vier Jahre alt, lacht und spielt wie andere Kinder. Was sie unterscheidet: Sie hat das Down-Syndrom. Im Kindergarten Sonnenschein in Grünmettstetten wurde darüber aufgeklärt.

„Gemeinsam statt einsam“ lautete das Motto des kürzlich stattgefundenen Welt-Down-Syndrom-Tags. Erzieherin Judith Kocheise griff das Thema im Katholischen Kindergarten „Sonnenschein“ in Grünmettstetten auf, wo sie seit eineinhalb Jahren die vierjährige Tilda aus Altheim als Integrationsfachkraft begleitet. Tilda ist mit dem Down-Syndrom, alias „Trisomie 21“, zur Welt gekommen, einer genetischen Besonderheit, bei der das 21. Chromosom dreifach statt zweifach vorhanden ist.

Am Welt-Down-Syndrom-Tag feierten die Erzieherinnen zusammen mit den Kindern, von denen jedes ein unterschiedlich farbiges Paar Socken angezogen hatte, die große menschliche Vielfalt frei nach dem Zitat unseres ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizäcker: „Es ist normal, verschieden zu sein“.

Kinder von kleinauf „Buntheit“ beibringen

Die verschiedenen Socken sollten auch ein Zeichen für die unterschiedlichen Bausteine, sprich Chromosomen der Menschen darstellen und zeigen, dass die kleine Tilda einen Baustein mehr hat als die anderen Kinder. „Deshalb kann Tilda auch noch nicht so gut sprechen und wir müssen ihr bei manchen Sachen helfen“, stellte Valentin fest und ein anderes Kind rief in die Runde, dass man zu Vielfalt auch Buntheit sagen könne, das sei viel schöner.

Zur Veranschaulichung stellte Kocheise eine Schatztruhe in die Mitte des Morgenkreises und fragte die Kinder, wer sich zutraue, diese zu öffnen und hinein zu schauen, jedoch nichts zu verraten. „Das was ihr seht ist nämlich etwas ganz Besonderes“. Nach und nach linste jedes Kind in die kleine Truhe, manche schauten verwundert, andere schmunzelten oder lachten, weil jeder sich selbst im innenliegenden Spiegel sah.

In einem zweiten Experiment zeigte die Erzieherin ein weißes und ein braunes Ei. Die Kinder stellten das verschiedene Aussehen fest. Nach dem Aufschlagen beider Eier wurde aber schnell deutlich, dass ihr Innenleben gleich ist. So sei das auch in der Kindi-Gruppe – jedes Kind sehe zwar anders aus, aber innen drin seien alle eine gleiche Gruppe.

„Als ich die Kleine kennenlernte, habe ich mich am meisten darauf gefreut, ihr ein Vorbild sein zu dürfen und ihr die Welt zu zeigen und zu erklären“, sagt Judith Kocheise. Doch sehr schnell stellte die Erzieherin, die selbst Mutter eines sechsjährigen Sohns ist, fest, dass es genau anders herum ist: Denn Tilda zeige ihr immer wieder die Welt. „Ich wünsche jedem Erwachsenen, dass er hin und wieder zumindest einmal versucht, die Welt mit Kinderaugen zu sehen, denn es kann eine ziemlich tolle Welt sein, die sich uns da dann zeigt“, ist sie überzeugt.

Langsamerer Prozess macht Alltag anstrengender

Tilda ist Simones und Tobias Rupps erstes Kind. Sie erzählen offen von ihrem Familienalltag, der mit einem beeinträchtigten Kind herausfordernd sei, insbesondere auch, seit mit dem kleinen Pius seit zwei Jahren das zweite Kind da ist. „Die eigentliche Herausforderung liegt darin, dass jeder Prozessschritt der Entwicklung bei Tilda länger dauert, als bei anderen Kindern, daher macht es den Alltag anstrengender“, sagt Tobias Rupp.

Tilda ist in der Entwicklung durch das Down-Syndrom etwas verzögert und benötigt vielfältige therapeutische Unterstützung, aber man sieht deutlich eine positive Entwicklung. „Es ist sehr entscheidend, dass sie immer Fortschritte macht, zwar in ihrem Tempo, aber die Richtung stimmt“, so die Eltern.

Den Eltern sei aber wichtig, dass veraltete Stigmata aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Sie wollen aufräumen mit Vorurteilen und zeigen, dass das Leben mit Down-Syndrom als Familie mindestens genauso schön sei wie in einem Leben ohne.

„Mein großer Wunsch ist, dass es eines Tages den Welt-Down-Syndrom-Tag nicht mehr braucht, um Sichtbarkeit zu schaffen, sondern dass wir überall, egal ob beim Arbeiten, im Sportverein oder im Alltag Menschen mit Down – Syndrom und anderen Beeinträchtigungen als selbstverständlich wahrnehmen und dies unser neues ,Normal’ ist“, so Simone Rupp.

Infokasten

Welt-Down-Syndrom-Tag

Der Welt-Down-Syndrom-Tag („WDST“) wird jährlich am 21. März begangen. Das Datum greift symbolisch die Tatsache auf, dass bei Personen mit Down-Syndrom das Chromosom Nummer 21 dreimal statt zweimal vorkommt. Der WDST will vielfältige Anliegen von Personen mit Down-Syndrom der Öffentlichkeit bewusst machen.Nähere Informationen gibt es über die Homepage https://www.ds-infocenter.de.