Die Freude war riesengroß, bei den Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten Holzhausen.

Endlich war der Tag der Übergabe da und die nagelneue Forscher- und Kreativ-Werkstatt wurde dem Kindergarten, seinen Erzieherinnen sowie der Leiterin Sabine Hagist übergeben.

Die Idee, solch ein Forscherhaus dem Kindergarten zu spenden, entstand im Jahr 2022, als das Heinrich Kipp Werk die WIN-Charta unterzeichnete.

WIN steht für „Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit“ und ist ein Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg. So ging das Unternehmen am Standort Holzhausen die Verpflichtung ein, ein lokales WIN!-Projekt zu unterstützen.

Auch Informatik wird gefördert

Die Auswahl fiel dabei auf den Kindergarten Holzhausen. Mit der damaligen Kindergartenleiterin, Silvia Weimer, entstand die Idee, eine Forscher- und Kreativ-Werkstatt im Außenbereich aufzubauen.

Auf spielerische Art und Weise wird den Kindern ermöglicht, die Welt zu entdecken und sie werden im Sinne der MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gefördert.

Azubis helfen beim Vogelhaus-Bau

Die naturwissenschaftlich-technischen Zusammenhänge aus dem Alltag werden einfach erklärt, was den Kindern ermöglicht, nachhaltig und verantwortungsvoll zu handeln.

Zum WIN!-Projekt gehört ebenfalls eine Kooperation zwischen dem Heinrich Kipp Werk und dem Kindergarten Holzhausen.

Mittlerweile befindet man sich im dritten Jahr und die Kooperations-Betreuer Evelyn Wilhelm und Daniel Hütter haben im Oktober schon das nächste Projekt im Visier: vier Auszubildende werden zusammen mit den Kindergartenkindern in der Kreativ- und Forscher-Werkstatt Vogelhäuschen bauen.

Die fleißigen Handwerker

Eigens zum Tag der Übergabe texteten die Kinder das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehn“ um und sangen am Schluss lauthals „das Häuschen schenkt uns Firma Kipp“.

Heinrich Kipp bedankte sich für das „erfrischende Lied“ der Kinder und hob in seiner Ansprache hervor, dass man in der Tat „die Hand am Arm“ benötige, um etwas Handwerkliches schaffen zu können.

Anreize für Jüngste setzen

Ein besonderer Dank galt den Handwerkern aus dem firmeneigenen Unternehmen, die „mit dem Bau der Forscher- und Kreativ-Werkstatt eine super Sache“ vollbracht haben.

Bürgermeister Jens Keucher zeigte sich positiv überrascht über die Größe der Forscher- und Kreativ-Werkstatt, er habe ein kleines Spielhäuschen erwartet. Wichtig sei es, in jungen Jahren Anreize zu setzen, bestätigte er, und seitens der Stadtverwaltung unterstütze man solche Projekte gerne.