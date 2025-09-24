Kindergarten in Grenzach-Wyhlen: Warum Kindergarteneltern für mehr Beteiligung demonstrieren

Die Erhöhungen der Kindergartenbeiträge im Sommer mobilisierte inzwischen mehrfach die Eltern. Mit einem Demonstrationszug und einer kurzen Kundgebung verliehen sie am Dienstagabend nochmals ihren Forderungen Ausdruck. Trotz durchgehenden Nieselregens kamen rund 100 Eltern und Kinder. Unter dem Dach der Verbindungsgänge der Bärenfelsschule positionierten sie sich für ihre Anliegen. Als einziger Gemeinderat war Felix Düster (FDP) zugegen, der sich allerdings nicht zu Wort meldete.

Unisono stellten die Redner klar: Man sei nicht gegen Erhöhungen per se. Doch die Ende Mai beschlossene Höhe der Anhebung der monatlichen Gebühren sowie der ohne Beteiligung der Eltern erfolgte Bewertungsprozess weckte ihren Widerstand.

Mitinitiatorin Sandra Grether begann mit zwei Fragen: Lohnt es sich überhaupt, zu protestieren und was will man erreichen? „Die erste Frage können wir schon mit einem Erfolg beantworten. Es wurde noch einmal darüber gesprochen. Wir wurden wahrgenommen.“ Die erneute Behandlung der Thematik im Juli und für die am Dienstagabend geplante Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats seien Folgen des Widerstands der Eltern, die Fraktionen und Sitzungen des Rats besuchten.

Geplante Reform wird begrüßt

Als zweites Ziel wünschen sich die Elternvertreter eine verlässlichere Planung der Gebühren. „Wir haben nun einen fairen Vorschlag erhalten, wie künftig mit Erhöhungen verfahren werden soll“, lobte Grether. Dennoch forderte sie auch, schon im laufenden Jahr noch dies umzusetzen. Gemäß der Beschlussvorlage des Hauptausschusses auf Antrag von FDP, Freien Wählern und SPD soll ein Grundsatzbeschluss erwirkt werden, der die Anpassung der Beiträge künftig an die gemeinsame Empfehlung des Landes Baden-Württemberg, der freien und kirchlichen Träger sowie der kommunalen Spitzenverbände gekoppelt sein soll. Zudem soll ein jährlich zusammenkommender „Runder Tisch Kita“ gegründet werden mit Vertretern der Eltern, der Verwaltung und Fraktionen. Wie Bürgermeister Tobias Benz in der anschließenden Sitzung des Hauptausschusses mitteilte, wurde die Thematik nun auf Oktober vertagt.

Lob für Sozialstaffelung

Weitere Redner der Demonstration verwiesen darauf, dass die Entstehung der Gebühren kritisch hinterfragt werden dürfte. Ein Lob gab es dennoch für die Sozialstaffelung, die nur in wenigen Gemeinden überhaupt Anwendung findet.

Die Elternvertreter gaben aber zu bedenken, dass der Gemeinde auch Einnahmen verloren gingen, sollten Eltern wegen der Gebühren zuhause bleiben. Zu Zeiten des Fachkräftemangels würden dann auch Steuereinnahmen und Rentenbeiträge sinken sowie die noch immer nicht erreichte Gleichstellung der Geschlechter geschwächt. Demonstrationsanmelder Marc Holzschuh warb abschließend dafür, sich auch weiterhin in den verschiedenen Gremien zu engagieren.