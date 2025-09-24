Kindergarten in Grenzach-Wyhlen: Warum Kindergarteneltern für mehr Beteiligung demonstrieren

Trotz Nieselregen zogen rund 100 Erwachsene und ihre Kinder vom Grenzacher Rathaus auf den Hof der Bärenfelsschule.
Die Erhöhungen der Kindergartenbeiträge im Sommer mobilisierte inzwischen mehrfach die Eltern. Mit einem Demonstrationszug und einer kurzen Kundgebung verliehen sie am Dienstagabend nochmals ihren Forderungen Ausdruck. Trotz durchgehenden Nieselregens kamen rund 100 Eltern und Kinder. Unter dem Dach der Verbindungsgänge der Bärenfelsschule positionierten sie sich für ihre Anliegen. Als einziger Gemeinderat war Felix Düster (FDP) zugegen, der sich allerdings nicht zu Wort meldete.