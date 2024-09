Kindergarten in Furtwangen-Neukirch: Kleine Besucher auf dem Ilbenhof

1 Behutsam lässt Helena Bäuerle ihre kleinen Besucher des Kindergartens Regenbogen die Tiere anfassen. Foto: Annika Mark

Tagesmutter Helena Bäuerle empfing die „Regenbogen“-Kinder und hatte tierisch viel zu bieten.









Der Kindergarten Regenbogen besuchte kürzlich den Ilbenhof in Neukirch. Hier arbeitet Helena Bäuerle als Tagesmutter auf dem Bauernhof und kümmert sich um Kinder von null bis drei Jahren. Sie hatte den Kindergarten eingeladen, sie auf dem Hof zu besuchen, was diese gerne taten, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf dem Hof gab es vieles zu entdecken und zu lernen. Die Kinder durften die Tiere streicheln und füttern. Außerdem erfuhren sie, welche verschiedenen Farben ein Ei haben kann und warum das so ist. Zur Stärkung gab es für die Mädchen und Jungen Kuhmilch zum Probieren.