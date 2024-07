Beim evangelischen Kindergarten in Balingen-Weilstetten sollen an diesem Dienstagmorgen Kinder angesprochen worden sein. Das sagt die Polizei dazu.

Kurz nach 9 Uhr wurden offenbar Kinder von einem Unbekannten angesprochen. Daraufhin wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen umgehend eine Fahndung ausgelöst.

„Wir nehmen solche Fälle immer sehr ernst“, sagt Pressesprecher Christian Wörner unserer Redaktion.

Lesen Sie auch

Die Fahndung verlief negativ, der mutmaßliche Unbekannte wurde nicht aufgespürt.

Polizei prüft Fälle genau

Eltern, Schulen und andere Kindergärten wurden laut Polizei von der zuständigen Kindergartenleitung verständigt.

Wörner zufolge gibt es im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen mit den Landkreisen Zollernalb, Tübingen, Reutlingen und Esslingen täglich derartige Meldungen. Grund zur Panik bestehe nicht. Die Polizei prüfe jeden Fall genau, auch in Balingen sei sofort gefahndet worden.

Ansprechen von Kindern: Polizei gibt Eltern Tipps

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Sensibilisieren ihr Kind, nicht zu Unbekannten ins Auto einzusteigen und laut um Hilfe zu rufen, wenn Fremde sie dazu auffordern.

Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.