Die Kinder aus dem Kindergarten Herz Jesu Lützenhardt wissen jetzt, wie’s geht. Mit Dübel und Schraube steht, was steht.

Ein besonderer Tag für die Kinder des Herz Jesu Kindergarten Lützenhardt: Die Kinder haben die Möglichkeit genutzt, um am Dübelseminar bei der Unternehmensgruppe Fischer in Tumlingen teilzunehmen.

Der Ausflug bot nicht nur einen Einblick in die Welt des Handwerks, sondern auch jede Menge Spaß und kreative Herausforderungen. Zu Beginn des Besuchs wurden die Kinder freundlich an der Pforte empfangen und in den Übungsraum der Unternehmensgruppe begleitet, wo bereits Ali Balci auf sie wartete, um das bevorstehende Seminar zu leiten.

Mit einem Akkuschrauber Dübel in die Platten setzen

Der erste kreative Teil bestand darin, eigene Motive auf große Papierbögen zu malen. Diese wurden anschließend mit Silikon nachgefahren – eine spannende Aufgabe, die vor allem Geschick und Teamgeist forderte.

Mit fachlicher Unterstützung laufen die Bohrversuche reibungslos. Foto: Kindergarten

Danach ging es an den praktischen Teil: Die Kinder trugen gemeinsam Rigipsplatten an ihren Arbeitsplatz und durften mit einem Akkuschrauber Dübel in die Platten setzen – eine Erfahrung, die bei vielen Begeisterung auslöste.

Besonders beeindruckend war der nächste Schritt: Gemeinsam mit Ali Balci durften die Kinder einen Schwerlastdübel in eine Betonplatte eindrehen. Ein gelungener Ausflug, der für strahlende Kinderaugen sorgte. Gemeinsam malte die Gruppe mit Filsstiften einen großen Fisch auf einer Rigipsplatte, in den entlang der gezeichneten Linien weitere Dübel gesetzt wurden. Die Kinder hatten dabei sichtlich Freude und zeigten viel Engagement.

Ein kleines Highlight war das persönliche Geschenk an jedes Kind: ein Mini-Meterstab, eine Urkunde und eine große Kiste FischerTiP für den Kindergarten. Der Meterstab wurde im Kindergarten sogleich von den Kindern zum messen eingesetzt.

Zum Abschluss wurden alle Teilnehmenden in die Kantine der Unternehmensgruppe eingeladen. H. Schmid, Einrichtungsleitung und sein Team teilten mit, das besonders großen Dank Klaus Fischer gilt, der das Dübelsemiar jährlich unter anderem den Kindergartenkindern ermöglicht.

Praktisches Tun fördert handwerkliches Geschick

Dieses praktische Tun fördert nicht nur handwerkliches Geschick und soziale Kompetenzen, sondern auch die naturwissenschaftliche und technische Bildung der Kinder, wie es in einer Mitteilung des Kindergartens heißt.