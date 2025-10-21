Kindergarten Gültlingen: So geht Gültlingen gegen Engpässe bei der Kinderbetreuung vor

Über personelle Verstärkung kann sich das Kita-Team in Gültlingen freuen, nachdem es zwischenzeitlich etwas eng zugegangen war.
Das Team der Kita Gültlingen hat in diesem Jahr viel Zuwachs bekommen. Anfang des Jahres war es – vor allem aufgrund von Krankheit – zu personellen Engpässen in vereinzelten Gruppen gekommen. Umso größer ist die Freude bei der Stadtverwaltung als Träger, den Fachkräften der Kita, der neuen Leiterin Marina Orru‘ und wohl auch bei den Eltern, dass sich einige neue (angehende) Fachkräfte für eine Stelle in der Einrichtung entschieden haben.