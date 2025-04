Kindergarten Eschbronn-Locherhof: Punktlandung dank Ausschreibungsgeschick

1 Wenn die Rückbauarbeiten an der ehemaligen Grundschule Locherhof bis Ende Mai abgeschlossen sind, können die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten beginnen. Foto: Herzog

Für Umbau und Erweiterung der ehemaligen Grundschule Locherhof in einen Kindergarten wurden jetzt 15 Gewerke mit einem Umfang von rund drei Millionen Euro vergeben. Baustart ist Ende Mai oder Anfang Juni.









In kaum einer halben Stunde hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend Aufträge für 3,2 Millionen Euro vergeben. Gegenüber der Kostenberechnung vom Juli 2023 mit rund drei Millionen Euro lag das Ausschreibungsergebnis der 15 Gewerke nur leicht darüber. Bürgermeister Franz Moser sprach deshalb von einer Punktlandung und einem besonderen Tag.